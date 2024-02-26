Что будет с помощью от США и чем это грозит Украине: названы три главных сценария

США должны "вернуться в семью"

Основной донор Украины — Соединенные Штаты Америки — до сих пор застряли с вопросом о выделении финансирования Украине через приближающиеся президентские выборы. Официальные лица в политических и военных кругах по-разному оценивают перспективы и сроки достижения согласия по украинскому вопросу.

Для обороны на ближайший год Украине хватит и уже поступающих ресурсов, а вот для наступления нужна поддержка США в этом вопросе и на уровне первых двух лет войны. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Прогнозирование и планирование военных операций в 2024-2025 годах зависит от поддержки со стороны США. При этом военные и политические собеседники оценивают шансы поступления этой помощи от "50 на 50" до "соглашение будет достигнуто весной".

В зависимости от дальнейшего финансирования со стороны США события на фронте могут развиваться по трем основным сценариям.

Если Конгресс примет решение о выделении 60 млрд долларов помощи, украинские военные смогут организовать эффективную оборону в первой половине года и начать подготовку к контрнаступательной операции во второй половине. Если же выделение помощи будет отложено, Украина, несомненно, проведет в обороне весь 2024 год. Если Конгресс не сможет профинансировать помощь в ноябрьских выборах, то ситуация будет еще менее оптимистичной. Дональда Трампа, который, вероятно, станет следующим президентом США, в отношении Украины все еще окутана тайной. Он может протолкнуть помощь после своего избрания, а может прекратить ее оказание и настаивать на мирных переговорах.

"Тот ресурс, который мы получаем сейчас, позволит нам обороняться в течение этого года. В зависимости от уровня адаптации к ограниченным ресурсам мы до конца года сможем продержаться на имеющихся поставках. Но нам придется оставлять те или иные позиции. Если помощь будет больше, мы сможем более эффективно вести оборонные действия, однако, чтобы проводить контрнаступательные действия, нам нужно увеличение помощи минимум до уровня 2022-2023 годов, но это возможно при условии, если США наконец "вернется в семью", — прогнозирует Коваленко.

По его словам, частично нехватку американской помощи могут компенсировать европейские страны, активно наращивающие свой собственный ВПК. Также в мире есть и другие страны, пока не использовавшие свой потенциал для помощи Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джозеф Байден планирует встретиться с лидерами Конгресса США, чтобы обсудить с ними вопрос оказания помощи американским союзникам. Среди них будет присутствовать трампист Майк Джонсон, из-за которого затормозился законопроект с 60 млрд долларов для Украины.