Требуется огромное количество: эксперт оценил, сколько снарядов Украине нужно на год войны

Украине нужно как минимум 210 тысяч снарядов в месяц

Украина нуждается в 3,5 – 4 миллионах снарядов всех калибров в год, чтобы достичь паритета на фронте с российскими террористами. Такое количество боеприпасов позволит Вооруженным Силам удачно противодействовать российским возможностям.

Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии LIGA.net. По его словам, Украине нужно вернуться хотя бы к показателю в семь тысяч выстрелов в сутки, а желательно и больше.

"То есть это 210 000 выстрелов в месяц, у нас должно быть в запасе. Если мы хотим выйти на паритет и даже в некоторых случаях на доминирование, мы должны выйти на показатель 10 000 выстрелов в сутки и более", — отметил он.

Таким образом, подчеркнул Коваленко, для паритета с россиянами Украина должна получать от партнеров ежемесячно не менее 300 тысяч боеприпасов четырех разных калибров: 155, 152, 122 и 105 миллиметров. Кроме этого, нужны также 125-мм и 120-мм выстрелы для танков, снаряды для РСЗО и многое другое.

Самостоятельно Украина производит боеприпасы 152, 122 и 120 миллиметров, кроме того налаживает производство снарядов калибра 155 миллиметров. Однако объемов снарядного производства для выхода на самообеспечение недостаточно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько снарядов РФ хочет изготовить в год. Известно, что за 2023 год россиянам удалось изготовить чуть менее двух миллионов снарядов.

Европейский союз до конца марта намерен передать Украине 170 тысяч снарядов. На этом поставки боеприпасов не будут закончены, объемы помощи ЕС намерены увеличивать.