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У Украины есть "длинная рука": в ВСУ рассказали, как удалось сбить А-50 и пообещали продолжение

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Самолет А-50 Новость обновлена 24 февраля 2024, 12:07
Самолет А-50. Фото Открытые источники

Пилоты сбитого самолета видели приближение своей гибели, ни не смогли бы ничего сделать

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности, как Силам обороны удалось сбить российский самолет А-50У над Азовским морем. По его словам, у Украины есть "длинная рука", которая позволяет доставать вражеские воздушные судна на дальних расстояниях.

Об этом Юрий Игнат рассказал в комментарии 24 каналу. Он подчеркнул, что уничтожение вражеских самолетов продолжится.

"У окупантов опять же подгорает и подгорает очень серьезно. Это беспрецедентные случаи, когда впервые уничтожили такой самолет, совсем недавно, 14 число (января — ред.). "Самолетопад" продолжается. Есть у Украины "длинная рука", инструменты, которые могут доставать врага на дальних подступах", – сказал Игнат.

По его словам, экипаж А-50 видел "приближение смерти", но не смог оперативно отреагировать на ракету и сманеврировать. Игнат предположил, что пилоты сбитого в январе такого же самолета тоже видели на радарах опасность, но сделать ничего не успели, так как А-50 слишком тяжелый для маневров.

"Самолетопад" россиян связан с тем, что для авиаударов по Авдеевке и другим населенным пунктам было привлечено беспрецедентное количество авиации. Враг сильно рисковал и поплатился за свои атаки тем, что потерял десяток самолетов за последнюю неделю.

По словам Игната, у России всего было восемь самолетов А-50, но в каком они состоянии и модернизированы ли — неизвестно.

"Я не думаю, что оккупанты используют самолеты хуже на линии фронта. Конечно, что лучше пойдет вперед, поближе выполнять задачи, чтобы обеспечить радиолокационную разведку для своей авиации, для других вооружений" — считает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

При помощи А-50 россияне в реальном времени могли проводить радиолокационную разведку и собирать данные о воздушных целях и опасностях. От этого зависел успех их операций на земле. Поэтому уничтожение подобных самолетов — это очень важный шаг, подчеркнул Игнат.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что военкоры РФ заявляли, что ЗРК Patriot не смог бы достать так далеко и сбить самолет. Ав Институте изучения войны объяснили, зачем россияне врут про "дружественный огонь".

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#Самолет #ДРЛО А-50 #Юрий Игнат