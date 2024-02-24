У Украины есть "длинная рука": в ВСУ рассказали, как удалось сбить А-50 и пообещали продолжение

Пилоты сбитого самолета видели приближение своей гибели, ни не смогли бы ничего сделать

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности, как Силам обороны удалось сбить российский самолет А-50У над Азовским морем. По его словам, у Украины есть "длинная рука", которая позволяет доставать вражеские воздушные судна на дальних расстояниях.

Об этом Юрий Игнат рассказал в комментарии 24 каналу. Он подчеркнул, что уничтожение вражеских самолетов продолжится.

"У окупантов опять же подгорает и подгорает очень серьезно. Это беспрецедентные случаи, когда впервые уничтожили такой самолет, совсем недавно, 14 число (января — ред.). "Самолетопад" продолжается. Есть у Украины "длинная рука", инструменты, которые могут доставать врага на дальних подступах", – сказал Игнат.

По его словам, экипаж А-50 видел "приближение смерти", но не смог оперативно отреагировать на ракету и сманеврировать. Игнат предположил, что пилоты сбитого в январе такого же самолета тоже видели на радарах опасность, но сделать ничего не успели, так как А-50 слишком тяжелый для маневров.

"Самолетопад" россиян связан с тем, что для авиаударов по Авдеевке и другим населенным пунктам было привлечено беспрецедентное количество авиации. Враг сильно рисковал и поплатился за свои атаки тем, что потерял десяток самолетов за последнюю неделю.

По словам Игната, у России всего было восемь самолетов А-50, но в каком они состоянии и модернизированы ли — неизвестно.

"Я не думаю, что оккупанты используют самолеты хуже на линии фронта. Конечно, что лучше пойдет вперед, поближе выполнять задачи, чтобы обеспечить радиолокационную разведку для своей авиации, для других вооружений" — считает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

При помощи А-50 россияне в реальном времени могли проводить радиолокационную разведку и собирать данные о воздушных целях и опасностях. От этого зависел успех их операций на земле. Поэтому уничтожение подобных самолетов — это очень важный шаг, подчеркнул Игнат.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что военкоры РФ заявляли, что ЗРК Patriot не смог бы достать так далеко и сбить самолет. Ав Институте изучения войны объяснили, зачем россияне врут про "дружественный огонь".