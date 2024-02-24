Блеф Путина, усталость союзников и политические ссоры в Киеве: что западные медиа пишут ко 2-й годовщине вторжения РФ

2024 во многом называют решающим в этой войне.

Два года назад Россия развязала жестокую полномасштабную войну против Украины. В начале 2023-го, после блестящих успехов украинской армии на поле боя, у союзников на Западе теплилась надежда на скорое окончание войны; риторика поддержки Киева была решительной и бескомпромиссной. Когда стало ясно, что эта война — марафон на истощение, среди международных партнеров стало расти чувство некоторой неопределенности.

Это находит свое отражение в повестке дня западной прессы. "Телеграф" в канун годовщины российского вторжения проанализировал, о чем пишут мировые медиа.

Решающие 12 месяцев для Европы

Американский телеканал CNN подготовил аналитику, как во вторую годовщину с момента вторжения России "Европа сталкивается с трудными вопросами". Речь идет о том, как долго Европейский Союз сможет оказывать финансовую поддержку Украине.

"Война уже некоторое время зашла в тупик, а на прошлой неделе Украина была вынуждена отступить из ключевого города Авдеевка после месяцев ожесточенных боев, что стало наихудшим поражением с момента падения Бахмута в мае. Деньги, которые отчаянно нужны от Соединенных Штатов, застряли… Единство между Европейским Союзом и НАТО начинает рушиться, почти каждое важное решение откладывается и находится под угрозой вето. Ни один серьезный "западный голос" не хочет бросать Киев, но, безусловно, наступает усталость, поскольку счета растут", — пишет автор Люк Макги.

Политическое давление относительно расходов на поддержку Украины будет только расти, поскольку в июне состоятся выборы в Европейский парламент, а также предвыборные национальные опросы во многих странах, включая Великобританию — ключевого союзника Украины. К этому добавляется перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

"Трамп четко не заявил, какой будет его политика в отношении Украины, за исключением его заявления о том, что он может прекратить войну в течение 24 часов. Антинатовская риторика бывшего президента, всеобщее пренебрежение европейскими институтами и странное увлечение Путиным хорошо известны.

Хотя никто не знает, что на деле означает следующее президентство Трампа, можно предсказать худший сценарий для Украины, когда она теряет инициативу на поле боя, а новый глава Белого дома решит, что Америка уже достаточно потратила".

Это тревожная перспектива для европейских чиновников, уже верящих, что Путин пытается "пережить" Запад.

"Следующие 12 месяцев становятся решающими для европейских союзников Украины. Очевидно, что Европа заинтересована в том, чтобы Путин не выиграл эту войну — очень мало людей, которые не согласятся с этим мнением". Издание, ссылаясь на неназванных чиновников, пишет: крайне важно, чтобы ЕС, несмотря на ситуацию в Америке, продолжал финансовую поддержку Киева.

"ЕС очень хорошо умеет привлекать средства и есть инструменты, которыми он еще не пользовался", — сказал CNN один из представителей НАТО. Например, Брюссель должен рассмотреть возможность использования денег, связанных с замороженными российскими активами.

Острый вопрос состоит в том, сможет ли Европа предоставить Киеву оружие, необходимое для победы в войне без помощи США.

"Ответ на это будет "нет". Европа сейчас просто не имеет такого объема производства, чтобы самостоятельно обслуживать Украину в течение следующих 12 месяцев. Однако западные дипломаты оптимистично настроены, что вооружение Украины идеально вписывается в столь необходимое стремление Европы уменьшить свою зависимость от Америки", – отмечается в материале.

Пока Путин будет у власти, война не закончится

"Прошло два года с тех пор, как украинцы могли спокойно спать ночью, зная, что российская крылатая ракета не влетит в их крыши. Два года после того, как Владимир Путин, управляемый собственными темными навязчивыми идеями, начал войну, убившую сотни тысяч людей, заставившую миллионы людей стать беженцами и погрузившую Запад в самый большой кризис безопасности со времен поражения нацистской Германии. И конца не видно", — этими словами начинается материал The Times.

Украинские высокопоставленные чиновники рассказали, что нужно, чтобы украинская армия могла окончательно выбить войска РФ.

"Есть три компонента, которые нужны Украине — оружие, оружие и еще раз оружие", — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил несостоятельность союзников предоставить Киеву достаточную огневую мощь и предположил, что не все на Западе хотели, чтобы Украина выиграла войну.

"На этой войне я потерял своего племянника. У моего крестника оторвало часть ноги, — рассказал он. — Но не только у меня было такое горе. Да, многие потеряли своих детей, родителей, жен или мужей. И Запад закрывает глаза, не хочет на это адекватно реагировать. В конце концов они не вас убивают".

В статье отмечается важное: "Для украинцев война против России началась не два года назад, а в 2014-м, когда Кремль аннексировал Крым и ввел войска на Донбасс".

"Если бы тогда Запад делал более решительные шаги, то, вероятно, сегодняшнего конфликта у нас бы не было, — сказал генерал Виктор Муженко, который с 2014 по 2019 год был главнокомандующим ВСУ. — Прозвучали слова поддержки и были введены санкции против России. Но сейчас мы понимаем, что санкции не работают. Россия сегодня живет и дальше строит свой военно-промышленный комплекс".

Также в материале ищут ответ на вопрос, как сейчас для украинцев выглядит победа над РФ:

"Верю я в победу или нет — сложный вопрос. Потому что я еще не определил для себя, что для меня будет победа, — сказал The Times Иван Скуратовский, 33-летний капитан украинской армии, воюющий с российскими войсками с 2014 года. — Но когда все закончится, после гибели стольких людей, мне не будет стыдно. Я всю свою молодость отдал окопам и буду идти до конца".

Но пока Путин будет у власти, война не закончится, утверждается в материале.

В конце британские журналисты цитируют награжденного за храбрость украинского подполковника Сергея Пивня: "Мы боремся с монстром, огромным монстром… Давид, в конце концов, победит Голиафа. Но этот год будет очень, очень тяжелым".

Лучшая стратегия для США – победа Украины

В то же время The Politico в одном из материалов ко второй годовщине полномасштабной войны развенчивает четыре мифа об Украине. Как отмечается в статье, некоторые из них новые и появились во время недавних дебатов в Конгрессе США. В противовес первому мифу "Украина не может победить", авторы Эрик Эдельман и Дэвид Крамер приводят примеры безоговорочных успехов Сил обороны Украины. Это и уничтожение Черноморского флота РФ, и общее сокращение российских сил, а также вызов, брошенный российскому ядерному блефу.

"Многое из этого удалось достичь благодаря помощи Запада. Поддержка США для Украины составляет менее 4% годового бюджета Пентагона, и все же отдача от инвестиций для украинского народа и для нас окупилась с лихвой. Не потеряв ни одного американского солдата, мы уменьшили военный потенциал России, противника, которого Стратегия национальной обороны до 2022 года описывала как "острую" угрозу для Соединенных Штатов", — отмечается в материале.

Так что "лучшей стратегией для Соединенных Штатов должна быть победа Украины и поражение России".

"Настало время для прекращения огня или перемирия" — второй развенчанный миф. Никто не хочет, чтобы эта война закончилась, больше украинцев; но народ Украины исключает территориальные компромиссы и переговоры с Россией, потому что знает много примеров, когда Путин не придерживался подписанных им соглашений.

"Прекращение огня дало бы Путину время восстановить свои значительно сокращенные силы, чтобы он смог снова представлять угрозу Украине и, возможно, другим странам".

Далее миф о том, что Украина является "безнадежно коррумпированной страной, которую возглавляют неонацисты". Граждане страны, которые выбирают еврея президентом, безусловно, не являются нацистами. Что касается коррупции, то в материале отмечается: полномасштабное вторжение Путина породило нулевую терпимость к такому явлению.

Миф четвертый: "Украина неправильный приоритет". Мол, помощь Киеву отвлекает США от вопросов безопасности, связанных с Китаем и Ближним Востоком.

На самом деле поражение России в Украине снизит вероятность конфликта с Китаем, ведь "отобьет желание китайского лидера Си Цзиньпина рассматривать военные действия против Тайваня".

При этом бремя помощи Украине распределяется между европейскими союзниками больше, чем некоторые считают. В долларовом эквиваленте Европа оказывает больше экономической помощи Украине, чем Америка, и недавно одобрила дополнительные 54 миллиарда долларов помощи. В соотношении к ВВП Соединенные Штаты занимают 15-е место в мире по объему помощи, предоставленной Украине. Все же американская помощь незаменима. "Поддержать Украину и победить Россию — это меньшее, что мы можем и должны сделать", — отмечают авторы, призывая Конгресс как можно скорее одобрить пакет помощи на 61 млрд долларов.

Пентагону есть чему поучиться у украинской армии

Издание The Washington Post на днях опубликовало материал под названием "Чему Пентагон научился за два года войны в Украине". Это большой репортаж. Первая его часть – из калифорнийского Форта Ирвин, где базируется Национальный учебный центр. Линии окопов здесь такие, как поле боя в Украине.

Изучая уроки российско-украинской войны, вооруженные силы США значительно пересматривают свой подход, отказываясь от методики боевых действий в Ираке и Афганистане, чтобы сосредоточиться на подготовке к конфликту с более опытными противниками, как Россия или Китай.

"То, что произошло в Украине, где на этой неделе война вступает в третий год с сотнями тысяч погибших и раненых с обеих сторон, когда до сих пор не видно конца, ясно показало Пентагону, что расчеты на поле боя фундаментально изменились за время, прошедшее с момента последнего развертывания им большого количества сил. Высокоточное оружие, рои беспилотных летательных аппаратов и цифровая разведка могут выходить за рамки линии фронта, представляя серьезный риск для личного состава, где бы он ни находился", — говорится в материале.

За год 20 офицеров армии США исследовали российско-украинскую войну по пяти направлениям: наземные маневры, воздушные силы, информационная война, поддержка и наращивание сил и способность наносить удары на большие расстояния. Изученное должно помочь сформировать Стратегию национальной обороны – важный документ, согласующий многочисленные приоритеты Пентагона.

Другая часть репортажа посвящена армейскому посту в Форт-Джонсон (Луизиана), где среди лесов американские бойцы следуют одной из основных установок украинской армии: "Копай или умри". Они учатся рыть окопы и блиндажи, в которых можно укрыться от атак бомб и беспилотников.

Стейси Петтиджон, директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности, в интервью WP признала, что американские и украинские военные действуют по-разному, поэтому некоторые выводы из войны с Россией невозможно применить к США.

Но она отметила, что некоторые американские военачальники, с которыми она общалась, казались "осторожными", говоря, что им есть чему научиться: "Они недооценивают, как изменился характер боевых действий, твердо придерживаясь рискованного предположения, что Соединенные Штаты просто справились бы лучше при подобных обстоятельствах".

Агрессия дорого обходится Путину

Редакция Bloomberg 23 февраля опубликовала материал с призывом не вестись на блеф Путина, ведь Запад экономически превосходит Москву.

"Владимир Путин хочет, чтобы мир поверил, что с экономикой России все в порядке, и что у него есть средства, чтобы бесконечно долго вести войну в Украине. Он блефует. Его агрессия дорого обходится ему, и Запад должен использовать эту уязвимость по полной", — говорится в статье.

Перед вторжением в Украину Путин активно развивал финансовый сектор России — важный элемент его власти. Государственный долг РФ, составлявший всего 16% валового внутреннего продукта, был одним из самых маленьких среди стран мира.

Теперь Кремль радикально изменил курс для финансирования войны и поддержки экономики в условиях западных санкций. Военные расходы выросли с 3,6% ВВП в 2021 году до примерно 7,1% сейчас. Зарплаты солдат и выплаты семьям погибших подняли состояние беднейших семей. Более 130 млрд долларов кредитов позволили россиянам тратить деньги на новые квартиры, способствуя буму строительства. Как следствие, в прошлом году рост реального ВВП подскочил до 3,6%, что противоречило прогнозам об упадке российской экономики.

Однако пределы таких расходов уже очевидны. "Военные расходы не будут способствовать росту ВВП: сохранение их на текущем уровне потребует больших жертв в других важных сферах, таких как социальные расходы и крайне необходимое обслуживание инфраструктуры".

Что еще хуже для Путина, он быстро "размывает" механизмы, созданные им для защиты экономики и себя от неожиданных потрясений. Большая часть резервов центрального банка заморожена на Западе. У правительства РФ — ежегодный дефицит бюджета в размере около 17 млрд долларов, а возможности взять ссуду ограничены в условиях, когда отечественные банки являются единственными доступными кредиторами. Те же банки все больше терпят убытки, поскольку заоблачно высокие процентные ставки давят на заемщиков.

На Западе, конечно, есть свои финансовые затруднения. Но в совокупности ресурсы стран-членов НАТО более чем в 20 раз превышают российские.

В заключение отмечается, что Запад должен использовать экономическую уязвимость Путина, усиливая санкции и вооружая Украину.

Внутренняя политика Украины начинает выглядеть более хрупкой

Журнал The Economist на днях опубликовал материал "После двух лет войны украинцы становятся пессимистами".

Статья начинается с истории жительницы Киевщины Ольги Манухиной — с февраля 2022 года россияне держат в плену ее сына и мужа. "Если мы будем ждать, пока Путин умрет, все наши ребята погибнут. Если ничего не работает, мы должны вести переговоры", — говорит журналистам женщина.

Издание пообщалось с несколькими представителями украинского правительства и описывает, что чувство беспокойства и неопределенности охватывают не только гражданских.

К примеру, чиновников все больше беспокоят цифры: деньги, мобилизация, вооружение. К примеру, министр финансов Сергей Марченко верит, что западные партнеры помогут закрыть потребность в 37 млрд долларов, недостающих бюджета; украинские налоги должны покрыть военные расходы. Но Марченко обеспокоен тем, что произойдет дальше: "У нас просто нет гарантий по 2025 году".

У России есть собственные проблемы, но она сохраняет относительное преимущество из-за своих размеров. В войне на истощение это имеет значения. "Пока толстый похудеет, худой может умереть", — такую украинскую пословицу процитировал представитель украинской разведки.

Вице-премьер Михаил Федоров в разговоре с изданием высказывает мнение, что единственный путь – это полагаться на самих себя. "У нас нет другого выхода, как продемонстрировать силу. Но я оптимист. У нас есть явное преимущество в эффективности и скорости". Креативное мышление позволило Украине в течение 2023 года утопить пятую часть российского Черноморского флота. Инновационный подход также привел к значительному увеличению производства дешевых и эффективных боевых беспилотников. Один из производителей беспилотников дальнего радиуса действия уверенно прогнозирует в комментарии The Economist, что в 2024 году война переместится вглубь центральных регионов России. "Путину придется кое-что объяснить своему народу, — говорит он. — Дома ему будет непросто".

Однако издание отмечает, что внутренняя политика именно Украины, а не России начинает выглядеть "более хрупкой", а "два года необычайного политического единства сменились публичной междоусобицей". Речь об увольнении президентом Владимиром Зеленским главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Прогнозируется, что сложный момент наступит в мае, когда официально завершится пятилетний президентский срок Зеленского. Военное положение позволяет ему оставаться в должности, ведь проведение выборов исключено.

"Президент остается на должности после пяти лет только потому, что идет война — ни больше, ни меньше. Он должен это понять и вместо борьбы с оппонентами попытаться объединить их вокруг себя", — говорит юрист Андрей Магера в комментарии медиа. Но пока такое сотрудничество не было в стиле Зеленского.

Источник в украинской военной разведке предположил, что текущие темпы использования техники и боеприпасов могут вынудить обе стороны временно прекратить огонь в следующем году. Но это будет только пауза, ведь нет уверенности в долгосрочности соглашения, пока Путин жив.

Напомним, ранее "Телеграф" проанализировал, сколько еще сможет воевать Россия, и какими ресурсами располагает путинская армия.