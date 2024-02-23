Российские террористы атаковали Днепр: в городе слышны взрывы

После серии взрывов в городе начался пожар

Россияне ночью 23 февраля атаковали Днепр ударными беспилотниками. В городе слышны сильные взрывы, в том числе отработка противовоздушной обороны по беспилотникам, атака на город идет с нескольких сторон.

Об этом пишут местные и мониторинговые каналы. Российско-иранские ударные беспилотники, по данным мониторинга, активно уничтожаются мобильными группами ПВО.

Впрочем, по сообщению местных каналов, после серии взрывов в городе начался сильный пожар. Что горит и почему – пока не сообщается, поскольку официальных комментариев от власти еще не было.

"Сильный пожар в одном из районов города после серии взрывов!", – говорится в сообщении.

Напомним, что за несколько часов до этого российские террористы атаковали Одессу ударными беспилотниками, а также ракетами Х-22, запущенными группой стратегических самолетов Ту-22М3 с акватории Черного моря. В городе были слышны сильные взрывы после объявления воздушной тревоги.

Как сообщал "Телеграф, в ночь на вторник, 20 февраля, россияне атаковали Украину ударными беспилотниками. Украинская ПВО приземлила "шахеды" в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Силы ПВО сбили все 23 дрона, выпущенные Украиной, однако не обошлось без разрушений и пострадавших.