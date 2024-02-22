"Плана Б нет": Зеленский в интервью Fox News озвучил прогноз относительно войны и оценил успехи РФ

Военная помощь имеет для Украины решающее значение

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для Сил обороны Украины не существует какого-либо "плана Б". Наше государство нуждается в дальнейшей военной помощи от союзников.

Об этом глава государства заявил в интервью главному политическому ведущему и исполнительному редактору "Специального репортажа" Fox News Брету Байеру. Пока телеканал опубликовал только анонс, а полная версия выйдет позже.

Отмечается, что разговор состоялся недалеко от линии фронта. Телеканал подчеркивает, что во время записи издалека был слышен артиллерийский огонь.

"За последние два года мы деоккупировали Харьковскую область, разблокировали Черное море, теперь у нас есть зерновые пути, и уничтожили много их кораблей. Это мы делали в течение двух лет. Да, прошлый год был для нас в основном сложным, но то, что сделано, я считаю, что это была хорошая работа", — отметил Зеленский, подчеркнув, что захват Авдеевки стал единственным достижением армии РФ за 9 месяцев войны.

Президент выразил свое разочарование "бюрократией" как препятствием для получения необходимой поддержки для Украины, а также нехваткой технологий и оружия. Он подчеркнул, что "время — это деньги". Зеленский также подчеркнул необходимость поставки оружия от таких союзников, как США.

"Нужно выжить. Мы должны найти какие-то параллельные шаги или правила, но вы понимаете, что эта помощь имеет решающее значение. Без нее у нас будет все больше и больше таких героических ребят, которые будут в больницах, потому что если у вас нет настоящего защитного щита и немного мощной артиллерии, конечно, вы потеряете людей", — подчеркнул глава государства.

Напомним, глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что предоставление Украине военной помощи от США снова оттягивается на большой срок. Поскольку Палата представителей Конгресса США, которую отправил на каникулы ее спикер Майк Джонсон, не сможет проголосовать документ раньше, чем в середине марта.