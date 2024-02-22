"Прекратить боевые действия": в Китае сделали заявление о войне в Украине

Главный дипломат страны считает, что история рассудит, кто был прав в украинско-российской войне

Министр иностранных дел Китая Ван И сделал заявление о войне в Украине. Он считает, что "история рассудит все нюансы украинского кризиса".

По словам главы китайского МИДа, сейчас самое главное — прекратить боевые действия. Такое заявление главного дипломата страны появилось на официальном сайте профильного ведомства.

Ван И подчеркнул, что со временем выяснится "кто был прав, а кто совершил несправедливость". Он акцентировал на том, что сейчас самое главное – восстановить мир. По мнению дипломата, не нужно отказываться от усилий способствовать переговорам между Украиной и РФ.

По словам китайского министра, "кризис в Украине (так в Китае называют агрессию России против Украины — ред.)" является одной из двух главных международных горячих точек, вызывающих негативные последствия по всему миру. Продолжение этой войны не отвечает общим интересам международного сообщества.

Напомним, что на днях министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин не снабжает летальным оружием в Россию. Китай не продает летальное оружие в районы конфликта или сторонам конфликта.

На ряду с этим постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь во время заседания Совбеза призвал США перестать поставлять Киеву вооружение.

Тем временем Европейский Союз заговорил о введении санкций против китайских компаний, которые, по его мнению, помогают России обойти западные ограничения, введенные из-за войны в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Китай отклонил прошение Украины о встрече между премьером КНР Ли Цяном и Зеленским в Давосе. Тогда в Politico предположили, что это еще один знак того, что Китай поддерживает Россию.