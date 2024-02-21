В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: все подробности

В Украине ракетная угроза

Сегодня, 21 февраля, на территории всей Украины объявили воздушную тревогу. В ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, военные фиксируют взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

12:30 В небе уже 4 МиГа — мониторинговые паблики.

12:25 Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области — ВС ВСУ.

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, ранее мы писали о том, что На Харьковщине вражеский дрон попал в гражданский автомобиль.