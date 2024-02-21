ВСУ засекли Starlink у россиян, и приняли "соответствующие меры", видео

Пока Илон Маск разводит руками, украинские солдаты действуют

С начала февраля распространяется информация, что армия России использует Starlink. Модем SpaceX на вражеской территории был замечен операторами разведывательных БПЛА 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Был Starlink краден или приобретен контрабандой, но его уничтожили fpv-дроны.

"Короче, нет у окупантов старлинка. По крайней мере, в зоне досягаемости бойцов нашей бригады", — пишет командование.

На видео показан момент уничтожения модема SpaceX на подконтрольной врагу территории. Командование также отметило, что впервые "поймало" модем россиян за долгое время поисков и распространения информации об их использовании оккупантами.

Напомним, что компания Илона Маска несколько раз уверяла, что не поставляет Starlink оккупантам. А те модемы, которые были замечены или крадены, или куплены контрабандой. Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что его ведомство уже работает над этой проблемой. По его словам, есть возможность "выключить" Starlink оккупантам, без ущерба работе модемов ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Маска, помогать Украине бессмысленно, траты себя не оправдывают.