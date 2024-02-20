"Россия попытается добить Украину": ветеран рассказал, чего ждать украинцам от 2024-го года

Завершение войны 2024 победой Украины экс-военный считает чудом

Текущий 2024-ый год будет очень тяжелым и, возможно, станет решающим для Украины. Уже сейчас наша страна оказалась перед угрозой такого же масштаба, как это было в начале полномасштабной войны, но уже в совсем других условиях.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал экс-командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар", ветеран войны Евгений Дикий. По его мнению, начало полномасштабной войны Украина встретила "совершенно не подготовленной", однако и россияне пришли не на настоящую войну, а на фактически карательную операцию, чем нам удалось воспользоваться.

"С тех пор Россия признала нас действительно серьезным врагом и начала действовать в соответствии с этим: с самой большой мобилизацией после 1945 года, переводом всей экономики на военные рельсы и несоизмеримо большими ресурсами, чем в 2022 году. Вместо этого мы, вдохновленные победами 2022-го года и тем, что сломали России планы "специальной операции", фактически упустили 2023-й. Вместо того чтобы так же втягиваться в полноценную великую войну с очень серьезным и очень опасным врагом, мы почему-то решили, что победа у нас в кармане. К сожалению, это совсем не так", — сказал он.

Кроме того, отмечает ветеран, на пороге третьего года мы столкнулись с еще одной проблемой, которая стала неожиданностью даже для наших врагов — блокирование Дональдом Трампом финансовой и военной помощи Украине со стороны США.

"Учитывая дефицит необходимой номенклатуры и катастрофическую нехватку людей в ВСУ, обойтись без системных изменений в вопросе мобилизации ресурсов – как человеческих, так и финансовых – Украине не удастся. Пока же наблюдается скорее создание видимости этого процесса: "законопроекты военного времени" переписывают чуть ли не еженедельно, но фактически в канун второй годовщины великой войны в Украине действует мобилизационное законодательство образца 2021-го года", — говорит Дикий.

По его мнению, в 2024 году Россия попытается добить Украину.

"Да, несравнимо более высокой ценой, чем это могло произойти в 2022-м, но они готовы ее платить. Вопрос: готовы ли мы платить свою цену за то, чтобы не дать им это сделать? Готовы ли все отказаться от привычной жизни и бросить все силы на борьбу с врагом? Именно от этого будет зависеть, каким будет 2024 год и, по большому счету, конечный результат. У нас очень серьезные шансы на победу, но если и дальше будем жить с огромным отрывом тыла от фронта, ресурс тех, кто сейчас держит оборону, закончится еще до конца 2024-го и шансы на отражение этого нашествия будут снижаться в геометрической прогрессии с каждым месяцем. Кто бы ни командовал нашим войском – Залужный, Сырский или Наполеон – с дефицитом людей и снарядов побеждать крайне сложно", – говорит ветеран.

Завершение войны 2024 победой Украины экс-военный считает чудом, на которое всегда можно надеяться. Впрочем, реальных оснований для этого нет. Объективная оценка ситуации показывает, что скоро завершить войну мы можем лишь, если проигрываем ее. В противном случае следует настраиваться на то, что третий год не станет последним военным для Украины.

Больше о том, к чему украинцам нужно готовиться на третьем году полномасштабной войны, а на что лучше даже не надеяться вы можете прочитать в полной версии материале "Телеграфа" под названием "Мобилизация. Перевооружение. Переговоры. Чего ждать от третьего года войны?".

Напомним, ранее мы писали о том, что директор ЦРУ сделал прогноз по войне в Украине на 2024 и назвал главную задачу.