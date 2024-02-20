А мог бы выжить: Данилов прокомментировал смерть российского пилота Кузьминова

В Украине российская агентура добраться до Кузьминова просто не смогла бы

Российский пилот Максим Кузьминов, перегнавший в Украину вертолет Ми-8, мог бы остаться в живых. Ему предлагали остаться в Украине, где россиянин был бы защищен гораздо лучше, чем за границей, где его убили российские киллеры.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии "Украинской правде". Он отметил, что Кузьминову стоило быть бдительным, а вообще – остаться в Украине, где российские агенты не сумели бы его достать.

"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании", – отметил он.

Напомним, в августе 2023 года военная разведка Украины вместе с департаментом внутренней безопасности Нацполиции провела уникальную операцию под кодовым названием "Синица" по захвату российского вертолета Ми-8. Тогда российский пилот Максим Кузьминов, завербованный украинскими спецслужбами, фактически похитил и смог доставить в Украину вражеский вертолет Ми-8 через линию фронта по безопасному коридору. После этого он должен был получить безопасность и вознаграждение.

19 февраля испанские СМИ сообщили, что в Испании расстреляли россиянина и что это якобы тот же Максим Кузьминов. Позже смерть Кузьминова подтвердили в ГУР МО, но не стали уточнять обстоятельства, при которых погиб россиянин.