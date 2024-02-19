Байден назвал абсурдом прекращение помощи Украине спустя два года: подробности

Американский лидер осудил действия конгрессменов, которые задерживают помощь Украине

Президент США Джо Байден назвал "абсурдом" вариант, при котором Вашингтон отступит от поддержки Украины спустя два года полномасштабной войны. По словам американского лидера, он бороться до тех пор, пока не будет получена необходимая помощь для Украины.

Об этом Байден заявил на брифинге, часть которого New York Post опубликовал в YouTube. Он добавил, что народ Украины много поставил на кон.

"Украинский народ так храбро и героически сражался, он так много поставил на кон. И идея, что сейчас, когда у них на исходе боеприпасы, и мы отойдем – я нахожу это абсурдным, я считаю это неэтичным, я считаю это просто противоречит всему, чем мы являемся как страна. Поэтому я буду бороться до тех пор, пока мы не получим боеприпасы и другие возможности, необходимые (Украине – Ред.)", – заявил президент США.

Также по данным агентства Reuters, Джо Байден осудил действия конгрессменов, которые задерживают принятие решение о помощи Украине в ее противостоянию российскому агрессору.

Кроме того, президент США готов встретится со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы обсудить законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Конечно, я буду рад встретиться с ним, если ему есть что сказать", – сообщил Байден отвечая на вопрос журналистов.

До этого Майк Джонсон заявлял, что не намерен ставить на голосование законопроект, принятый Сенатом, либо же принимать по нему какие-либо действия, пока не встретится с Байденом.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины назвал виновных в отходе ВСУ из Авдеевки.