Таки убили? В ГУР сделали заявление по поводу смерти российского пилота в Испании

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили факт смерти летчика Максима Кузьминова, который угнал у РФ вертолет Ми-8. Его тело обнаружили в Испании.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал представитель ГУР Андрей Юсов. Как оказалось, информация от испанских СМИ была правдивой.

"Можем подтвердить факт смерти", – сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Детали смерти в разведке раскрывать не стали.

Что писали испанские СМИ?

Несколько дней назад в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте было найдено бездыханное тело мужчины. Примечательно, что на теле было найдено 100 000 евро, что сделало дело еще более загадочным. Впрочем, тогда на это никто не обратил особого внимания, списывая все на войну между бандами.

Однако 19 февраля издание Il Correspondente, ссылаясь на собственные источники, начало утверждать, что погибшим якобы оказался Максим Кузьминов — россиянин, укравший вертолет Ми-8 у РФ. Дескать, именно он был убит 12 выстрелами, а затем сбит автомобилем киллеров.

Также о том, что погибшим является именно Максим Кузьминов писало еще ряд СМИ. Однако данные о количество пуль в теле убитого разнятся. Некоторые говорят, что их было 5.