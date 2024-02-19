До 5 тысяч долларов за подписание контракта: как могут вырасти выплаты у военных

Зарплаты у некоторых бойцов может повыситься с 20-100 до 30-200 тысяч гривен

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде новый законопроект, который несет в себе выплаты для большинства военных в Украине. Такие суммы предусмотрены в целях мотивации.

Как заявил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в эфире "24 канала", боец, подписывающий контракт, должен получить вознаграждение от 3 до 5 тысяч долларов. Сумма начисления зависит от звания.

По его словам, в этом проекте закона есть сроки, которые боец проводит в боевом распоряжении. Поэтому, согласно им, увеличивается и размер зарплаты.

"Если ты провел 6 месяцев в боевом распоряжении, коэффициент зарплаты бойца повышается в полтора раза", — рассказал он.

Костенко добавляет, что за ликвидацию вражеского танка экипаж или отдельный боец может получить до 10 тысяч долларов. Учитывая показатели 2023 года этот пункт поощрения личного состава необходимо 1 миллиард 800 миллионов гривен.

Начисление ветеранских выплат

Так, минимальные пенсии для бойцов, получивших инвалидность, устанавливаются по группам:

третья – 15 тысяч гривен;

вторая – 20 тысяч гривен;

первая – 25 тысяч гривен.

"Если ты 12 месяцев был в боевых действиях и прослужил 24 месяца, ты имеешь право на бесплатное растаможивание, завоз любого транспорта для собственного пользования. Если 36 месяцев, и не был в боевых действиях, то 50% у тебя есть льгота на растаможку транспортного средства", – говорит народный депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из бойцов получит выплату на приобретение снаряжения.