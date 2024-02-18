Наступление РФ не остановилось после захвата Авдеевки: в ВСУ назвали новую цель россиян (карта)

Украинские войска после выхода из города продолжают выполнять боевые задачи на новых рубежах

После захвата Авдеевки армия РФ не остановила свое наступление. ВСУ теперь обороняются в поселке Ласточкино.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона. Он объяснил, что украинские войска после выхода из города продолжают выполнять боевые задачи на новых рубежах.

"Они мешают дальнейшему продвижению врага. Позиции были подготовлены, была осуществлена фортификация", — сказал он.

Спикер добавил, что оккупационные войска уже пытаются наступать на населенный пункт Ласточкино вблизи Авдеевки. Там за сутки было отбито 14 атак. На Марьинском направлении, как отметил Лиховой, оккупанты тоже пытаются атаковать, но результатов не имеют. За сутки наши защитники отразили там 23 атаки врага.

Для справки: Ласточкино — это посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области Украины. Население по переписи 2001 года составляло 617 человек. Площадь — около 1 квадратного километра.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ назвали число россиян, которых РФ положила в боях за Авдеевку.

Также "Телеграф" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки. Он назвал главную причину такого решения.