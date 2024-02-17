Покупайте украинское: Минстратегпром посоветовал НАТО, где взять обещанный миллион дронов

Украинские производители овладели изготовлением всего спектра дронов – от крохотных до крупных

Страны НАТО пообещали Украине предоставить миллион беспилотников. Они могли бы закупить их у украинских производителей, что принесет пользу как Украине и ее оборонной промышленности, так и членам Североатлантического Альянса.

Об этом написал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Он отметил, что Украина благодарна за поддержку НАТО и готовность передать такое количество беспилотников.

"Сегодня на Мюнхенской конференции безопасности от имени всей украинской оборонки призвал НАТО закупить этот миллион дронов у украинских производителей", — написал Камышин.

Он напомнил, что украинские производители овладели изготовлением всего спектра дронов – от крохотных до крупных. У Украины есть все технологии и возможности для создания миллиона БПЛА по заказу НАТО.

"Мы можем делать как дешевые FPV-дроны — так и вещи, летящие более 1000 км, а еще наземные и морские. Боевые и эвакуационные, разведывательные и ударные. Эффективность наших дронов доказана на фронте, а их стоимость максимально конкурентна... Заказать миллион дронов в Украине — лучший способ сделать больше россиян хорошими", — добавил министр.

Напомним, ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подтвердил, что в 2024 году в Украине изготовят более миллиона беспилотников разных видов, как ранее обещал президент Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции.

Однако впоследствии военные эксперты отметили важную проблему. Украина действительно сможет сделать такое количество дронов, но, чтобы получить преимущество над врагом, нужно еще больше. В настоящее время наблюдается острый дефицит беспилотников в украинской армии.

Ранее "Телеграф" писал, что собрать дрон для ВСУ может каждый, не выходя из дома. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о проекте, который учит обычных украинцев делать беспилотники. Обучение бесплатное, проходит онлайн.