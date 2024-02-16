Окруженных подразделений нет, ВСУ ведут маневры, у россиян огромные потери — Тарнавский и 3-я ОШБр об Авдеевке

По словам генерала Тарнавского, приоритетом является сохранение жизней воинов

Упорные бои за Авдеевку продолжаются в этот момент. Россияне наносят массированные бомбовые удары днем и ночью, не прекращают одновременные штурмы сразу по нескольким направлениям. Без преувеличения, Авдеевское направление в Донецкой области сейчас самое горячее на всей протяженности линии российско-украинского фронта.

Об этом пишет командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram. Генерал уверяет окруженных подразделений в Авдеевке нет.

"По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет. В затруднительной ситуации на поле боя, когда от укрепления остаются только руины и куча разбитого кирпича, приоритетом для нас является сохранение жизни воинов. Так, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. На других угрожающих направлениях, в случае необходимости, также осуществляется манёвр войсками с переходом на новые подготовленные позиции, чтобы иметь возможность и дальше уничтожать российских оккупантов и удерживать город", — написал Тарнавский.

Война разрушает экономику РФ

Вместе с тем, по словам командующего противник несёт огромные потери в живой силе. За сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОВСУ "Таврия" потери россиян составили более 700 человек. Слова Тарнавского подтверждают и в 3-й ОШБр. Так, в своем Telegram бригада написала, что ими "нанесены критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам ВС РФ. Оба вражеских подразделения — фактически "стерты".

"Предварительно реальное количество потерь противника оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми". Весомые потери понесет и 30-я ОМСБр ВС РФ. Точат бои против 35-й и 55-й ОМСБр 41-й армии, и против 21-й и 15-й ОМСБр 2-й армии", — пишет третья штурмовая.

Также в бригаде сообщают о том, что, согласно имеющимся данным против штурмовиков, на их участке фронта в Авдеевке — не менее 15 тысяч личного состава армии врага.

"По имеющимся данным Третьей штурмовой, силы противника на нашем участке фронта следующие: 35-я; 55-я и 74-я отдельные мотострелковые бригады из состава 41-й общевойсковой армии РФ. Также: 15-я, 21-я и 30-я; и отдельные мотострелковые бригады из состава 2-й общевойсковой армии, против украинских сил, в том числе воюет 114-я отдельная мотострелковая бригада — бывший 11-й отдельный мотострелковый полк так называемой "ДНР", — отмечается в сообщении.

Отдельные задачи выполняет личный состав ГРУ, осуществляющий ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводит диверсии, а также корректирует удары авиации и артиллерии, отмечает 3-я ОШБр.

Несмотря на то, что оккупанты несут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно сложной. Пытаясь получить преимущество на поле боя, враг применил коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода: в результате обстрелов поджег цистерну с остатками нафталина и пожар на складе хранения битумной смолы. Под прикрытием густого дыма пробует штурмовать позиции украинских защитников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о заявлении Тарнавского об уходе украинских воинов с позиции "Зенит" на юго-восточные окраины Авдеевки. Такое решение было принято с целью сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.