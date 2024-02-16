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"Ситуация плохая, но...": Буданов оценил положение дел на фронте и сказал, чего больше всего не хватает ВСУ

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Глава ГУР назвал основную проблему
Глава ГУР назвал основную проблему. Фото Коллаж "Телеграф"

ВСУ не хватает вооружения

Ситуация на фронте сейчас сложилась тяжелая, но не критическая. Украинским военным не хватает артиллерийских боеприпасов и других видов вооружений.

"Плохая (ситуация на фронте, — ред.), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. Мы имеем два года войны высокой интенсивности, а в целом — десять лет конфликта. Поэтому проблема, которую мы испытываем, является логичной. Объемы, которые нам предоставляют наши партнеры, недостаточны для покрытия наших потребностей, так же как и наша промышленность", — сказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Liberation.

Он назвал позиции, которых сейчас больше всего не хватает ВСУ на фронте. Речь об артиллерийских боеприпасах в целом, артиллерийских системах калибра 155 мм, а также снарядах для этих систем, снарядах для контрбатарейной борьбы на больших расстояниях, а также системах для ракетных ударов на больших расстояниях.

Буданов также выразил мнение, что война сейчас не стоит на пороге применения оружия массового уничтожения. Впрочем, добавил он, все остальное — от подводных лодок до стратегической авиации — используется уже давно.

Как сообщал "Телеграф", Буданов также заявил, что никакие чудо-технологии не изменят кардинально ход войны. В продолжительном конфликте победителем окажется страна с сильнейшей экономикой и логистикой.

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#Война #Вооружение #Кирилл Буданов