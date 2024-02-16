"Ситуация плохая, но...": Буданов оценил положение дел на фронте и сказал, чего больше всего не хватает ВСУ

ВСУ не хватает вооружения

Ситуация на фронте сейчас сложилась тяжелая, но не критическая. Украинским военным не хватает артиллерийских боеприпасов и других видов вооружений.

"Плохая (ситуация на фронте, — ред.), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. Мы имеем два года войны высокой интенсивности, а в целом — десять лет конфликта. Поэтому проблема, которую мы испытываем, является логичной. Объемы, которые нам предоставляют наши партнеры, недостаточны для покрытия наших потребностей, так же как и наша промышленность", — сказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Liberation.

Он назвал позиции, которых сейчас больше всего не хватает ВСУ на фронте. Речь об артиллерийских боеприпасах в целом, артиллерийских системах калибра 155 мм, а также снарядах для этих систем, снарядах для контрбатарейной борьбы на больших расстояниях, а также системах для ракетных ударов на больших расстояниях.

Буданов также выразил мнение, что война сейчас не стоит на пороге применения оружия массового уничтожения. Впрочем, добавил он, все остальное — от подводных лодок до стратегической авиации — используется уже давно.

Как сообщал "Телеграф", Буданов также заявил, что никакие чудо-технологии не изменят кардинально ход войны. В продолжительном конфликте победителем окажется страна с сильнейшей экономикой и логистикой.