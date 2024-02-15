Миллион, но не снарядов — в НАТО обязались передать Украине важное вооружение

Силы обороны нуждаются в сотнях тысяч беспилотников

Страны НАТО обязались поставить в 2024 году Вооруженным силам Украине один миллион дронов. Соответствующее решение было принято во время встречи министров обороны государств-членов НАТО в Брюсселе

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда". Он отметил, что это решение также было принято в формате Совета Украина-НАТО.

Генсек НАТО сообщил о первой договоренности "коалиции дронов", которую возглавят Британия и Латвия. По его словам, группа членов НАТО выступила с целью поставки Украине одного миллиона дронов.

"Группа союзников объединяется с целью поставки миллиона беспилотников для Украины. 20 союзников по НАТО также договорились о создании коалиции по разминированию. Все это поможет спасти жизнь украинцев", — заявил он.

Генеральный секретарь НАТО также подчеркнул, что Североатлантический союз является практически эксклюзивным поставщиком военной помощи Украине. Столтенберг отметил, что вместе члены НАТО обеспечивают более 99% военной помощи.

При этом Столтенберг подчеркнул, что часто – как и в случае с дронами – лидерство в поставке помощи берут на себя не США, а европейские члены, что является ответом на беспокойство в Вашингтоне относительно недостаточного финансирования оборонных расходов со стороны европейских государств.

Напомним, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подтвердил, что в 2024 году в Украине изготовят более миллиона беспилотников разных видов, как ранее обещал президент Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции.