В НАТО решили создать общую с Украиной структуру: Столтенберг сообщил детали

В ее создании заинтересованы обе стороны

В НАТО решили создать новую структуру, которая обеспечит более тесное взаимодействие Вооруженных сил Украины с Альянсом. Соответствующее решение было принято на заседании Совета Украина-НАТО в четверг, 15 февраля.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда". Решение было согласовано заранее и поддержано всеми участниками.

Столтенберг отметил, что принято решение о создании центра совместного анализа, образования и учений. Он отметил, что он будет размещаться в польском Быдгоще. Генсек НАТО подчеркнул, что этот общий центр нужен не только Украине, но и самому Альянсу.

"Этот центр позволит Украине делиться опытом, который она получила во время российско-украинской войны. Он создаст структуру, которая позволит ВСУ учиться и тренироваться рука об руку с натовскими партнерами", – рассказал Столтенберг.

В то же время он не стал сообщать детали об ожидаемой работе центра. Генсек НАТО подчеркнул, что работа центра облегчит возможность "делиться опытом".

Как известно, в Быдгоще уже сейчас действует общевидовой центр боевой подготовки Объединенных вооруженных сил НАТО. Новый центр, вероятно, будет действовать в рамках этой структуры.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг прокомментировал последние успехи Сил обороны Украины в море, включая потопление российского корабля "Цезарь Куников". Он назвал это большой победой, компенсирующей неудачное контрнаступление.