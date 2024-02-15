Мобилизация или дискриминация? В Раде раскритиковали идею "брони за налоги"

В таком случае будут мобилизованы только ФЛП и рядовые наемные работники.

Идея брони от мобилизации, которая зависит от уплаты налогов, включает в себя перечень дискриминаций. Она может отнять у людей смысл защищать свою страну.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина". Он упомянул об имущественном цензе.

"Я считаю, что любой ценз в вопросе мобилизации кроме уже имеющихся в законе подрывает очень важный принцип справедливости пожертвования, который является основополагающим принципом воюющей страны. Если этого принципа не будет, то потеряется смысл для людей защищать страну. А имущественный ценз — это худший ценз, который можно применить в этом контексте, потому что не будут и не могут бедные воевать за богатых", — сказал Гетманцев.

Он добавил, что следует честно указать, что не будут мобилизованы работники банковского сектора или страховых компаний, топ-менеджмент предприятий, а только ФЛП и рядовые наемные работники.

"А почему? У меня нет ответа на этот вопрос. Любые такого рода подходы порождают целый ряд дискриминации, например, дискриминации по профессиям, потому что есть отрасли, где нет таких высоких зарплат, или дискриминации по должности, потому что нет такого предприятия, где обычный рабочий получает немного меньше, чем директор — это же официальная статистика. У нас средняя зарплата в 2023 году — 18 тыс. гривен", — заявил Гетманцев.

По его словам, это тоже дискриминация и с местом жительства, ведь в селах зарплата ниже, да и вообще в разных регионах страны доходы разнятся.

"Или на прифронтовых территориях зарплаты вообще скудны, потому что там бизнеса нет и большая безработица. Этот целый ряд дискриминаций нивелирует эту с первого взгляда прекрасную идею "отбеливания" заработных плат. Так что, на первый взгляд, мне она должна была бы понравиться, но нет, слишком большой ценой это может привестись", — объяснил Гетманцев.

Ранее "Телеграф" писал, несмотря на усиление мобилизации, в ТЦК назвали неназванную категорию населения. Есть три вида военного учета — призывников, военнообязанных и резервистов.