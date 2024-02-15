Украина задает мировые тренды в использовании дронов для ведения морских войн — Юрий Гудыменко

Использование дронов для поражения враждебных целей на воде открыло новую страницу в истории морских войн. Следующей задачей должно стать применение искусственного интеллекта для БПЛА, чтобы совершать атаки на российские подводные корабли.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Сейчас".

"Сегодня мы не просто первые внедряем такую стратегию, а еще и задаем тон всему, что будет происходить в морских войнах следующие 10, а может и 100 лет. Это беспрецедентно для государства, по сути, своего полноценного флота не имеющего. Сейчас все морские государства, для которых морской флот играет важную военную составляющую, активно изучают наш опыт и делают выводы. Если существуют хоть какие-то средства борьбы с воздушными дронами, то у россиян нет даже идей, как бороться с водными дронами, кроме как обстреливать из крупнокалиберных пулеметов. Единственное, что еще не произошло, — это атака надводного дрона на подлодку. Это сверхсложная задача, но думаю, что такими темпами мы будем ее тоже решать", — комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, на примере воздушных дронов украинские защитники прошли долгий путь. Сначала благодаря волонтерам привозили на фронт одиночные "мавики" для наблюдений за враждебными позициями. В дальнейшем — "мавики", которые сбрасывают на противника большие взрывчатые средства до 16-18 кг. Затем — FPV, управляемые оператором, а в перспективе зависающие в воздухе и самостоятельно, благодаря искусственному интеллекту, идентифицирующие и поражающие цель.

"Следующий шаг — это рой дронов в количестве от 10 до 200 единиц. Они имеют связь между собой, определяют общую цель и тактику атаки. Морские дроны пока отстают от этого процесса. Это сверхсложная задача, но мы будем ее решать. Именно так происходит весь процесс развития оружия: нужно находить слабые места и пытаться их убрать. Слабое место в дронах — это связь с оператором", — подчеркнул Юрий Гудыменко.