После ракетного удара в Украине новая воздушная тревога: подробности

В Украине ракетная опасность

Сегодня, 15 февраля, после масштабной ночной атаки РФ на территории всей Украины снова объявлена воздушная тревога. В ВСУ предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, военные фиксируют взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

11:22 Угроза баллистики для Харькова и области (Чугуев) — мониторинговые паблики.

11:21 Угроза баллистики с Белгородской области — ВС ВСУ.

11:18 Ракета в направлении города Днепр — ВС ВСУ.

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что известно о последствиях ракетных обстрелов Украины.