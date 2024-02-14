Могут быть привлечены не только на фронт: в Минюсте прокомментировали идею мобилизации осужденных

Лица с судимостью могут быть привлечены не только на фронт

Недавно Министерство юстиции Украины предложило мобилизовать заключенных, не спрашивая их одобрения. Уже сейчас в ведомстве рассказали, как они могут быть полезны на фронте.

Как сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире "Радио Свобода", на первых этапах войны произошло помилование более 300 осужденных. Они уже присоединились к рядам ВСУ.

Кроме того, в Украине тысячи граждан с судимостью изъявили желание быть в ВСУ. Среди них есть и получившие максимальное наказание – пожизненное заключение за совершение преступлений. В то же время, есть по меньшей мере 50 тысяч человек, которые из-за погашенной судимости не состоят на учете ТЦК и СП.

"Такие граждане, как это ни странно, почему-то не подлежат военному учету. И речь идет о десятках тысяч, по меньшей мере, 50 тысяч граждан, каким-то образом избегающих мобилизации, не подпадают под радары ТЦК, из-за того, что они когда-то там совершили преступление", – отметил Малюська.

Что касается осужденных в случае их мобилизации, то государство, безусловно, предусматривает риски. Для этого в Министерстве юстиции готовы проводить анализ и делиться его результатом с территориальными центрами комплектования и судом. Однако для того, чтобы мобилизовать лиц с судимостью и тех, кто до сих пор отбывает наказание, необходимы изменения в законодательстве.

"Дело в том, что у нас есть целая система анализа рисков наших клиентов, тех, кто находится в тюрьме или вне ее. И эта система анализа рисков, она позволяет достаточно эффективно предвидеть, насколько общественно опасно то или иное лицо. Такой риск — того, насколько рискован — мы согласны и будем делиться с ТЦК, с судом. Дело в том, что те, кто в тюрьме, наш механизм не предусматривает, что, например, ТЦК скажет: "о, ты коррупционер, выходи на свободу, мы тебя забираем". Нет. Относительно тех, кто находится в тюрьме – мы предполагаем, просим депутатов поддержать инициативу, чтобы это был более сложный механизм, где был бы задействован и суд, и прокурор, и мы дали оценку, можно ли такого человека отпустить по требованию ТЦК, чтобы он шел воевать", – объяснил Денис Малюська.

Он добавил, что лица, имеющие судимость, могут быть привлечены не только на фронт, где происходят боевые действия, но и к другим работам, необходимым в ВСУ. К примеру, копать лопатами. Министр отметил, что участие в боевых действиях или выполнение других работ будут зависеть от того, по какой статье осужден человек.

"Во всяком случае, наши воины не только стреляют из автомата или пулемета, они и копают. Не хотите давать им автомат или пулемет, дайте им лопату в руки, чтобы копали. Короче говоря, есть множество категорий тех, кто находится в местах лишения свободы, учитывая не то, что они могут кого-то убить или ранить, а по другим соображениям. Например, те, кто нарушил правила дорожного движения, что повлекло какие-то тяжелые последствия. Почему такой человек не может защищать и находиться в рядах Вооруженных сил Украины?", – резюмировал министр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сколько людей нужно мобилизовать из каждой области.