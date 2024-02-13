Мюнхенская конференция по безопасности: цели Украины и страхи Европы

Западный мир готовится к длительному противостоянию с Россией в режиме холодной войны

На этой неделе, с 16 по 18 февраля, состоится Мюнхенская конференция по безопасности. В мероприятии планируют принять участие около 50 лидеров стран (не исключен приезд президента Украины Владимира Зеленского) и 100 министров.

Очередной "Мюнхен" проходит в сложнейший период, когда глобальная безопасность трещит по швам. Руку к этому приложила, прежде всего, Россия, о вероятной войне с которой всё чаще говорят представители НАТО. Но виноват и сам Запад, "проспавший" зарождение очередного агрессивного диктатора, а также погрязший во внутренних дискуссиях, в том числе размывающих его единство. В последнее время на этом поле особенно усердствует 45-й президент США Дональд Трамп, мечтающий вернуться в Белый дом и пугающий Европу своими заявлениями.

Эксперты поделились с "Телеграфом" ожиданиями от Мюнхенской конференции, которая пройдет во время активизации российской агрессии против Украины, всё более явного проявления новой "оси зла", а также ослабления США (и помощи от них) на фоне внутренних политических процессов.

Украина не должна попасть в "серую зону"

Народный депутат VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов обращает внимание, что одним из самых часто употребляемых слов в обнародованных на данный момент документах грядущего Мюнхенского форума является Zeitenwende, который понимают как "смену эпох". Политики и эксперты, отмечает он, признают разрушение старого миропорядка и начало формирования нового. Новые правила сделают мир менее глобальным и в то же время — более вооруженным и циничным.

"В отношениях с Россией западный мир готовится к длительному противостоянию в режиме Холодной войны. Многие страны Европы уже принимают решения об увеличении военных расходов, строительстве новых мощностей по производству вооружения и боеприпасов, увеличении численности вооруженных сил. Резонансные заявления Трампа только усиливают сомнения в гарантиях будущего участия армии США в случае прямого военного конфликта между странами НАТО и РФ на европейском театре военных действий", — подчеркивает Игорь Попов.

Европейские страны, отмечает он, рассматривают риски возможной агрессии Российской Федерации в страны Восточной Европы, прежде всего государства Балтии и Польшу. Поводом для военной операции могут стать провокации в Сувалкском коридоре и намерения российской армии установить контроль над сухопутным "коридором" в Калининградскую область.

В этих условиях, продолжает эксперт, западные страны рассматривают Украину как форпост противостояния с Россией и ключевой элемент европейской безопасности. Поэтому, акцентирует он, поддержку Украине со стороны ЕС будут оказывать как в финансовом плане, так и в военном.

"К сожалению, решения по выделению средств из бюджета США пока откладываются вследствие внутриполитических дебатов", — отмечает Игорь Попов.

И хотя Сенат одобрил важнейший законопроект, документу предстоит еще пройти Палату представителей, что куда сложнее.

"Украинская делегация, которую лично возглавит президент Владимир Зеленский, представит на Мюнхенской конференции свои предложения по сдерживанию российской экспансии в регионе, а также обновленную стратегию ведения боевых действий в 2024 году. Также будет представлена новая команда руководства Вооруженными силами Украины. Новоназначенные руководители Генштаба и ключевых родов войск уже знакомы западным военным экспертам по совместной работе и имеют высокую репутацию в рядах ВСУ", — подчеркивает эксперт.

По его словам, ключевая задача нашей делегации — получить гарантии поставок достаточных ресурсов для реализации украинской стратегии в 2024 году. Другое важное направление — заключение двусторонних договоров о гарантиях помощи Украине.

"Эти договора содержат обязательства по многолетнему сотрудничеству в области предоставления военной помощи, развития оборонно-промышленного комплекса и украинской экономики", — поясняет Игорь Попов.

Кремль, акцентирует он, посылает сигналы о готовности к переговорам с Западом и заключении тактического перемирия, с последующими договоренностями о сферах влияния в регионе. Соответствующие заявления, в том числе, транслируются через американского журналиста Такера Карлсона, взявшего у Путина интервью, через ряд других западных обозревателей и политиков.

"Скептическую позицию относительно роли США в войне представил также доклад RAND Corporation, опубликованный накануне Мюнхенской конференции", — подчеркивает эксперт.

Он также отметил, что во время панельных дискуссий и закрытых встреч в Мюнхене будет обсуждаться подготовка Глобального саммита мира, который должен стать важным элементом мирного урегулирования на приемлемых для Украины условиях.

"В докладе, подготовленном к конференции, отмечается снижение приоритетности войны в Украине, и довольно много внимания уделяется вопросам климата, беженцев и Ближнему Востоку. Задача для нашей делегации — убедить партнеров в необходимости защитить Украину от попадания в "серую зону". Включение нашей страны в экономические союзы и договоры безопасности соответствует национальным интересам не только Украины, но и всей Европы", — констатирует Игорь Попов.

Европейцы будут укреплять свою безопасность

Экс-дипломат, политический эксперт, замкомандира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады № 1 Вадим Трюхан отмечает, что грядущая Мюнхенская конференция пройдет в критический момент для демократического мира.

"Даже прошлогодняя проходила с надеждой, что путинскую агрессию можно относительно быстро остановить, взять под некий контроль. И каким-то образом восстановить мир. Но сейчас уже четко ясно — под вопросом не просто победа над Путиным, но и — собственно доминирование демократического мира над авторитаризмом. Новая "ось зла" окончательно оформилась. Цементирует ее РФ, а среди составляющих — Иран, Северная Корея и те, кто у них на подтанцовках (террористические организации типа ХАМАС, "Хезболла", йеменские хуситы и иже с ними, государства с условными лидерами типа Беларусь, Венесуэла и т. д.). Тылом и теневым кардиналом является Китай", — поясняет эксперт.

Он уверен, что дискуссии в Мюнхене будут острыми. И тем же американским представителям, которые туда отправятся, будет сложно объяснить европейцам, почему США, неожиданно для своих партнеров и союзников, "зависли". Почему там произошел системный сбой. Как вышло, что один человек — Дональд Трамп — своими деструктивными действиями и заявлениями фактически троллит не только свою страну, но и весь демократический мир. И это при том, акцентирует Вадим Трюхан, что Трамп не просто претендует на возвращение в Белый дом, но имеет на данный момент наибольшие шансы на это.

"Подобное развитие событий вызывает не просто шок, а реальный страх у большинства лидеров ЕС. Потому они уже ведут — и точно продолжат на этой конференции — дискуссии по поводу того, как без США гарантировать свою безопасность. Фактически — выживание в условиях, когда агрессия "оси зла" будет масштабироваться", — поясняет экс-дипломат.

То, что в этой встрече примет участие президент Украины — позитив, считает Вадим Трюхан. И напоминает, что после 7 октября, когда ХАМАС совершил террористическую атаку против Израиля, что привело к ответной операции в секторе Газа, фокус внимания демократического мира сместился в сторону Ближнего Востока. И для Зеленского выступление на Мюнхенской конференции по безопасности — это способ вернуть внимание к нашей войне.

"Но украинский вопрос, скорее всего, не будет доминировать в Мюнхене, — считает эксперт. — Европейские лидеры сконцентрируются на обсуждении способов сохранения единства ЕС, усиления безопасностной компоненты в данном союзе. На способах выживания Европы без поддержки США. Резюмируя: ожидаем от этой конференции серьезных, чувствительных дискуссий, которые, надеемся, дадут представление о том, куда будет далее двигаться мир. По крайней мере, демократический".

Демократическому миру пора реально объединиться

Эксперт но вопросам национальной безопасности и обороны, участник программы Украина–НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"Те или иные глобальные волны и тренды появляются лишь при условии, если внутренняя и внешняя политика тех или иных государств способствует этому. Сейчас РФ угрожает всему демократическому миру. И ответственность за это лежит на всех его представителях. Пришел момент, когда следует объединяться и давать ответ на вызов, который бросил тоталитарный мир".

Северная Корея, напоминает эксперт, открыто заявляет, что готова уничтожить Южную Корею.

Россия не скрывает своего желания уничтожить Украину как независимое государство.

Иран руками подконтрольных ему прокси поджигает Ближний Восток.

"То есть мы имеем уже ряд агрессоров и агрессий. Как вспыхнувших, так и грозящих вспыхнуть. Всё это — угроза именно глобальной безопасности. И задача демократического мира — реально объединиться в ответ. Чего не было ранее. Иначе он бы вовремя среагировал на угрозу, до того как та переросла в войны и конфликты", — подчеркивает Катерина Коваль.

Сейчас Украина принимает на себя удар за весь демократический мир, акцентирует эксперт. Платит высшую цену — жизнями своих людей, разрушениями, оккупацией части территорий.

"Это надо, в том числе на Мюнхенской конференции, в очередной раз доносить до всех стран, для которых свобода (и различные ее проявления), независимость, нерушимость границ — не пустые слова. Ждем более мощных и частых пакетов военной и финансовой помощи, создания совместных предприятий, международных коллабораций, чтоб производить больше снарядов и вооружений во имя совместной победы. После чего — создавать новый (действенный!) механизм глобальной безопасности. Чтобы сделать агрессии, подобные тем, что осуществляет РФ, невозможными", — заключает Катерина Коваль.