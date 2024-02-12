"Россия и дальше будет подрывать НАТО, потому что у Путина нет пределов", — экс-чиновник Альянса о войне РФ с Западом и переходе Европы на военные рельсы

Россия под руководством Владимира Путина может существовать только в состоянии войны.

Начало 2024 года ознаменовалось рядом заявлений топ-чиновников стран НАТО, выступивших с предупреждением: как вооруженным силам, так и гражданскому населению нужно готовиться к войне с Россией. Североатлантический союз проводит наибольшие со времен Холодной войны учения, СМИ публикуют подробные сценарии возможного нападения Москвы, а молодежь на Западе записывает сатирические видео в TikTok на тему Третьей мировой войны.

Чтобы разобраться, почему именно сейчас возникли подобные беспокойства, может ли Путин решиться на прямую войну с Западом, и как на безопасность Европы повлияют выборы в США, "Телеграф" пообщался с Джейми Ши — экс-чиновником НАТО с 38-летним опыт работы в Альянсе.

"Хотите спасти НАТО — спасите Украину"

— Продолжаются дискуссии о возможном прямом противостоянии между Россией и НАТО. Как вы думаете, решится ли Путин в ближайшее время на какие-либо действия, и где именно Москва может прибегнуть к провокациям?

— Лучший способ убедиться, что Путин никогда не нападет на страну НАТО — удостовериться, что он проиграет в Украине. В таком случае российская армия будет деморализована и значительно сокращена. Путин также дважды подумает, прежде чем развязать еще одну дорогостоящую агрессию.

Украина будет иметь одну из лучших армий в НАТО. После победы над Россией Украина присоединится к НАТО и будет защищать Альянс. Безопасность Финляндии, стран Балтии, Польши и всего НАТО значительно увеличится. Это мой первый вывод: хотите спасти НАТО — спасите Украину.

Во-вторых, генеральный секретарь НАТО 7 февраля после встречи советников по национальной безопасности в штаб-квартире Альянса заявил, что не считает, что Россия представляет непосредственную угрозу любой стране НАТО. Но было несколько предупреждений официальных лиц Североатлантического союза и министров: если Путину удастся оккупировать Украину, вероятность нападения на НАТО очень возрастет. Я тоже считаю, что может не сразу, но в долгосрочной перспективе угроза будет расти.

На мой взгляд, следует ожидать, что Россия будет продолжать делать все возможное, чтобы подорвать НАТО через дезинформацию, пропаганду, поддержку любых антинатовских сил на Западе, в том числе в Соединенных Штатах, пытаясь представить НАТО и расширение Альянса как причину войны в Украине.

И будет продолжать такие обычные вещи как провокации, кибератаки, атаки на критическую инфраструктуру, как мы уже видели в странах Балтии (8 октября 2023 года было зафиксировано повреждение подводной инфраструктуры в Балтийском море. — Ред .). То, что не направлено на нанесение поражения НАТО в военном смысле, но направлено на разделение, подрыв морального духа и усложнение работы правительств стран-членов Альянса.

Джейми Ши

"Путин создал государство, которое может существовать только в войне"

— Очевидно, что Путин одержит победу на "выборах" в марте и останется президентом РФ еще на шесть лет.

— Это самая безопасная ставка, которую можно сделать в современном мире. Такова реальность. Это прогноз, который, к сожалению, сбудется.

— Будем надеяться, это его последняя каденция. Но не может ли он потерять всякий страх и здравый смысл и решить напоследок прибегнуть к чему-то такому безрассудному и опасному, как нападение на одну из стран НАТО?

— Если Путин победит и сумеет лишить Украину независимости и суверенитета, возможно, разделить страну, интегрируя (присоединив к РФ. — Ред .) четыре области, на которые он незаконно претендует, плюс Крым, конечно, это поощрит его. В этом нет никаких сомнений. Он будет думать, что история на его стороне, что Запад слаб, и бросит вызов НАТО.

Это может быть глупой ошибкой, но история показывает, что авторитарные лидеры, верящие в свою непобедимость, совершают такие ошибки, и тогда уже поздно отступать от войны.

Я не думаю, что у Путина есть какие-то пределы, честно говоря. Он превратил Россию в "государство национальной безопасности". РФ сегодня тратит на оборону большую долю своего ВВП, чем даже Советский Союз, во что трудно поверить. Он мобилизовал русское общество вокруг культа русского первенства. По его мнению, Россия окружена врагами. Он нарастил оборону и промышленное производство. Даже российские школьники, как в Советском Союзе, заставляют проходить военную подготовку.

Это государство, где любая оппозиция сразу карается 15 годами тюрьмы, и у человека даже могут забрать дом, если он отказывается назвать войну в Украине "специальной военной операцией". Когда создаешь такое государство, оно может существовать только в войне. Война – это оправдание такой власти. Она не способна выжить в мирное время.

В дополнение к личности Путина он создает такую систему, которая требует войны, чтобы выжить. И это делает меня пессимистическим в вопросе возможности дальнейшей российской агрессии, если Путин добьется успеха в Украине. Где и когда? Сложно сказать.

— Как вы уже упомянули, Россия перевела свою экономику и производство оружия на военные рельсы. Не слишком ли медленные в этом вопросе страны НАТО, особенно европейские, и возможно ли, что Европе не хватит запасов и объемов производства в случае прямого конфликта с Россией?

— Мы хотим большего, и нам нужно двигаться побыстрее. Это верно. Демократическим государствам, живущим в мире, очень сложно настроиться на мышление военного времени. Вспомните 1930-е годы, как это было, пока угроза не стала неизбежна и ее уже невозможно было не признавать. Поэтому я не удивлен, что НАТО может задерживаться с переходом на высшую степень готовности.

Мне не нравится использовать словосочетание "военные рельсы", хотя комиссар ЕС Тьерри Бретон говорил, что Евросоюз должен перейти к режиму "экономики войны", и, конечно, иметь высокую степень готовности. После полномасштабной войны в Украине, думаю, страны НАТО начинают двигаться в этом направлении.

Во-первых, несколько недель назад НАТО начало новые учения под названием Steadfast Defender-24. 90 тысяч военных, с большим количеством американских сил, направленных в Европу, привлечены более 50 кораблей, 250 самолетов и так далее. Все это – чтобы на практике убедиться, что новые региональные планы обороны, одобренные НАТО на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года, могут быть реализованы, иначе они ничего не стоят.

С точки зрения измерения готовности НАТО эти учения дают некоторые важные уроки, но и показывают, что Альянс теперь признает: сдерживание – это теперь не просто размещение нескольких символических военных подразделений в Восточной Европе. Сдерживание значит иметь военный потенциал для борьбы.

Во-вторых, многие официальные лица НАТО, такие как глава Военного комитета адмирал Роб Бауэр, министр обороны Германии, министр обороны Швеции, все остальные в последние дни говорили, что мы должны быть готовы к войне. Что война с Россией может быть через три, пять, двадцать лет. Но нам действительно нужно серьезно подготовиться к этому, увеличив размер и качество наших армий, наращивая оборонное производство, а также повышая устойчивость наших обществ. Украина показала, насколько важна устойчивость гражданского населения для национального выживания.

Если посмотреть на военное производство, то да, оно идет немного медленно. Две недели назад НАТО согласилось потратить 1,1 млрд евро на покупку 155-мм артиллерийских боеприпасов, в том числе для Украины.

Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС, приезжал в Киев, встречался с президентом Зеленским и премьер-министром, и сообщил, что ЕС поставит Украине миллион снарядов. После медленного начала можно увидеть, как темпы в Европе набирают обороты, и я думаю, что это признак того, что европейцы начинают серьезно относиться к своей безопасности.

— Можно ли считать упомянутые вами учения сигналом, например, России и поддерживающим ее странам, что Альянс сильнее, чем когда-либо, и готов к борьбе?

— Так точно. Знаете известное выражение на латыни: "Хочешь мира — готовься к войне". Поэтому все это — чтобы поддерживать мир, чтобы показать, что у НАТО есть не только воля, но и возможность быстро разместить силы на востоке для защиты своих государств-членов. Независимо от того, попытаются россияне атаковать Финляндию, Польшу или страны Балтии или осуществить атаку в Черном море — у НАТО очень длинный периметр с Россией, и Альянс способен защитить всю границу.

Известный американский комик Вуди Аллен говорил, что 90% успеха в жизни – просто показаться. Но я думаю, что сейчас НАТО говорит о том, что 90% успеха в жизни состоит в том, чтобы показаться и быть в состоянии бороться.

"Я всегда считал, что граждане — не идиоты"

— Действительно, в Великобритании, Швеции, Германии и других странах Европы активно заговорили о подготовке к боевым действиям не только военных, но и гражданского населения. Почему именно сейчас возникают эти дискуссии, спустя почти два года полномасштабной войны в Украине?

— Хороший вопрос. Думаю, есть две причины. Первое: к сожалению, мы видели в Украине, как быстро современная военная техника может уничтожать города, инфраструктуру, сельскохозяйственные запасы, плотины, энергетическую сеть и прочее. Это приводит к большим потокам беженцев, серьезным проблемам с системами здравоохранения, образования и т.д.

Но все увидели не только влияние войны, но и то, как украинцы, производя беспилотники и форму для солдат, ища разные способы учить детей, даже в подвалах, сумели сохранить общество в очень сложных условиях.

И было чувство, что украинцы способны это сделать. Но смогли бы мы немцы, французы, британцы это сделать? Поэтому возникает ощущение, что нам стоит начать работать не только над устойчивостью вооруженных сил, но и над устойчивостью граждан.

Вторая причина заключается в том, что за последние несколько лет наши военные силы выполняли множество задач по внутренней безопасности: боролись с наводнениями, пожарами, экстремальными погодными явлениями, изменением климата. 8 февраля глобальное потепление впервые за весь год превысило 1,5 °C. У нас была пандемия COVID-19, и в конце концов мы наблюдаем, что наши военные силы все чаще участвуют в строительстве больниц, транспортировке пациентов, распространении вакцин, распределении запасов топлива, борьбе с лесными пожарами.

Но теперь, когда у нас есть проблема с Россией, мы должны задать себе вопрос: действительно ли хотим использовать наши дорогие вооруженные силы для выполнения этих задач? Разве это не может сделать полиция? Разве это не могут сделать силы резерва или силы гражданской защиты?

Нам нужно оставить войскам работу по обороне. Если наши вооруженные силы будут сражаться с лесными пожарами, они не будут готовы защищаться от России. Следует рассмотреть, какие военные задачи, например борьба с терроризмом, может выполнять полиция, жандармерия и силы гражданской защиты. Думаю, мы должны провести комплексную дискуссию по этому поводу.

— Как вы думаете, осознает ли население западных стран потенциальную опасность? Готовы ли простые люди взять оружие и бороться? Или это для них еще далекая мысль?

— Ситуация отличается в разных странах НАТО.

К примеру, у американцев уже есть национальная гвардия. Великобритания пытается нарастить значительные резервные силы. Все восхищаются Финляндией, которая сейчас является членом НАТО и имеет очень большие силы в резерве. Дания и Эстония показали, что обладают хорошей устойчивостью в киберсфере, поскольку могут мобилизовать частный сектор. Они могут сагитировать всех своих компьютерных техников, чтобы те присоединялись к армии на выходных и помогали правительству справиться с киберзащитой. В Латвии есть группа под названием "Эльфы", помогающая правительству бороться с кампаниями дезинформации.

Люди в гражданском обществе имеют навыки в сферах киберзащиты, борьбы с дезинформацией, искусственного интеллекта, которые могут быть очень полезны правительству в случае кризисной ситуации. Эти граждане патриотически настроены и готовы тратить свое время, чтобы помочь правительству. Есть хорошие примеры в странах Балтии, Польши, Финляндии.

Знаете, я всегда считал, что граждане — не идиоты. Они видят, что происходит, и понимают, что мы живем в очень опасном мире. И, знаете, большинство готово внести свой вклад. Правительство просто должно организовать структуру и концепцию, которая позволит им это сделать. Граждане отреагируют, но правительства должны иметь четкий план, взять на себя инициативу и вложить ресурсы в это.

"Что Трамп говорил до и что делал после избрания — очень отличается"

— В Европе растет напряженность из-за выборов в США. Как вы думаете, что будет с НАТО, если Штаты ограничат свою роль в случае переизбрания Дональда Трампа? Возможен ли вообще сценарий выхода США из Альянса и как это повлияет на ситуацию безопасности в Украине и мире?

— Трамп был президентом США четыре года и не выходил из НАТО. Всегда звучит много политической риторики, когда политики хотят обратиться к своим избирателям. Но то, что они говорят и то, что делают, особенно после избрания, сильно отличается.

Трамп много говорил о распределении бремени оборонных бюджетов, и он был прав. Европейские оборонные бюджеты были слишком низкими. Слишком многое было возложено на Соединенные Штаты. Он не всегда ошибался в своем анализе.

В то же время, пока Трамп был президентом, Штаты направили больше сил в Центральную и Восточную Европу. Построили много новой инфраструктуры. Участвовали в учениях НАТО. Поэтому, сравнивая то, что было сделано, с тем, что было сказано, на самом деле все не так плохо, как люди боялись.

Теперь Трамп может вернуться, так что кто знает? Я думаю, что европейцы должны быть готовы и больше делать для собственной обороны – это будет своего рода страховой полис. Не стоит воспринимать Америку как должное.

Мы видим, что в партии Трампа большинство республиканцев действительно поддерживают НАТО. Они четко дали понять, что не одобрят решение президента по выходу США из Альянса. Даже Сенат подписал законопроект, запрещающий президенту выходить из НАТО без согласия Сената. Так что существуют определенные внутренние гарантии. Другими словами, нет поводов для самоуспокоения, но и для того, чтобы бить тревогу — тоже.