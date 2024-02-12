Россия будет искать следующую жертву, если Украина проиграет: главное из отчета Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхенский индекс безопасности фиксирует зарождение "усталости от Украины".

Сейчас сложилась проигрышная ситуация (на английском lose-lose situation), в которой больше всего рискует потерять Украина, поскольку на карту поставлена ее выживание как независимой страны; война Путина наносит огромный вред российскому населению, а европейцы больше не могут пожинать дивиденды мира и вынуждены тратить больше на защиту и поддержку Украины.

Об этом говорится в отчете Мюнхенской конференции безопасности-2024, содержащем обзор основных вызовов, с которыми сталкивается мир. Отдельный раздел посвящен Восточной Европе и Украине как ее части. "Телеграф" публикует самое главное из этого блока.

Отметим, Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года. Это самая большая в мире независимая площадка, в рамках которой политики, военные, представители бизнеса, аналитики и эксперты обсуждают актуальные вопросы внешней политики, безопасности и обороны. В этом году мероприятие пройдет с 16 по 18 февраля. Участие в конференции примут канцлер ФРГ Олаф Шольц, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, глава Госдепа Энтони Блинкен, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие. В общей сложности ожидается участие около 50 лидеров стран и 100 министров.

"Серая зона" между ЕС/НАТО и Россией

Как отмечается в отчете накануне конференции безопасности, война РФ против Украины уничтожила остатки европейского порядка безопасности, основанного на сотрудничестве. Поэтому страны между ЕС и НАТО с одной стороны и Россией с другой должны выбирать сторону. Эти государства эксперты отнесли к так называемой "серой зоне".

"Украина является главной жертвой имперских амбиций России покорить страны "серой зоны". Несмотря на то, что война продолжается с незначительным прогрессом обеих сторон, Украина, похоже, находится на пути к западной интеграции и разорвала все связи с Россией. Грузия, Молдова и Западные Балканы также ощущают нестабильность пребывания между лагерями", — пишут эксперты.

Евросоюз на фоне этого считает свое расширение геополитической необходимостью, даже если иногда между государствами не хватает единства в принятии решений. Расширение НАТО – также на повестке дня.

"В то же время планы России по созданию евразийского противовеса ЕС проваливаются, и только автократический сосед Беларусь явно находится в ее лагере", — отмечается в отчете.

Имперские планы Путина и вера украинцев в победу

"Несмотря на неспособность России достичь какого-либо существенного военного прогресса, Путин не проявляет никаких признаков желания вести переговоры", — утверждают эксперты. Для главы Кремля суверенная Украина не может сосуществовать рядом с Россией.

В 2024 году Россия потратит на оборону более 7% своего ВВП или 29% всех государственных расходов. Кремль массово увеличивает темпы оборонной индустрии.

"Российская общественность поддерживает или по крайней мере молчаливо соглашается с этой стратегией, поскольку многие поверили в утверждение Путина о том, что Россия вовлечена в более широкую борьбу с Западом, а Украина — лишь первоначальное поле боя. Таким образом, война стала "организующим принципом российской жизни" и "смыслом существования всей машины путинизма"".

В то же время в отчете приводятся результаты опроса граждан Украины по ключевым моментам. Согласно данным Мюнхенского индекса безопасности-2024, для подавляющего большинства украинцев приемлемым условием прекращения огня был бы только полный вывод российских войск со всех территорий, включая Крым.

Мнение украинцев о приемлемых условиях мира

"Несмотря на ограниченный успех украинского контрнаступления, 80% граждан Украины верят, что их страна победит в войне", — говорится дальше.

Между тем, украинцы однозначно видят будущее Украины, как части Запада. Подавляющее большинство выступает за вступление в ЕС и НАТО и надеется, что это произойдет в ближайшие пять лет.

Мнение украинцев о вступлении в ЕС и НАТО

Зарождение "усталости от Украины"

Европейские страны предпринимали неоднократные попытки наладить партнерство с Россией и видели в Украине мост между Востоком и Западом. Но полномасштабное вторжение РФ разрушило такое видение, поэтому вывод постсоветских стран из "серой зоны" для них внезапно стал приоритетом.

"ЕС предоставил Украине и Молдове статус кандидатов и начал с ними переговоры о вступлении в рекордно короткий срок. Евросоюз также предоставил Грузии статус кандидата, несмотря на значительную обеспокоенность состоянием демократии и верховенства права в стране. На Вильнюсском саммите в июле 2023 года страны НАТО в очередной раз заявили, что Украина и Грузия станут членами Альянса".

Но, несмотря на все намерения и словесные обязательства Запада, непонятно, как скоро обещанное произойдет. К примеру, неспособность США и ЕС согласовать долгосрочные пакеты финансовой и военной помощи Украине в конце 2023 года подвергают сомнению обещание поддерживать нашу страну "столько, сколько это будет нужно". Мюнхенский индекс безопасности фиксирует зарождение "усталости от Украины", а текущий уровень военной помощи недостаточен, чтобы помочь выиграть войну против России.

Политические вопросы вступления Украины в ЕС и НАТО не решаются так быстро и легко, как хотелось бы. Приводится пример потенциального вето Венгрии во время голосования за пакет расширения Евросоюза, которого удалось избежать только благодаря уступкам союзников и тому, что Виктор Орбан вовремя устроил себе перерыв и не проголосовал. И это только один эпизод на длинном пути Украины в ЕС. Между тем, члены НАТО до сих пор не пришли к согласию относительно конкретных шагов и временных гарантий безопасности для Украины.

Россия будет искать следующую жертву, если Украина проиграет

Как призывают эксперты Мюнхенской конференции безопасности, прежде всего члены ЕС и НАТО должны удвоить свою финансовую и военную поддержку Украины: "Победа России будет катастрофической не только для Украины — закаленная в боях Россия с экономикой на "военных рельсах" быстро перевооружится и будет искать следующую жертву Никто в Европе не будет защищен от российской агрессии и гибридной войны во время растущих сомнений относительно будущего "американского зонтика безопасности".

Победа России также создала бы опасный прецедент для конфликтов за пределами Европы, потому что может показать, что неприкосновенности границ больше не существует.

"Те, кто принимает решения в Европе и США, должны бороться с "усталостью от Украины" и помочь Киеву победить и сократить "серую зону"", — говорится в конце.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался, как вооруженные силы РФ получили доступ к мобильной системе широкополосного интернета Starlink. Вероятно, технику завозят в РФ в обход санкций.