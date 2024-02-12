"Как всегда несуразно": новый фейк россиян о мобилизации раскрыл украинский дипломат

Украинцев призывают внимательно читать украиноязычные тексты и замечать ошибки, потому что правильно писать россияне так и не научились

Российские пропагандисты запустили в сети новый фейк, согласно которому посольство Украины в Германии якобы обращалось в миграционное ведомство страны с просьбой передавать информацию об украинских мужчинах. Эти данные якобы будут переданы в территориальные центры комплектования (ТЦК и СП / военкоматы).

Об этом сообщил посол Киева в Берлине Алексей Макеев Укринформу. Речь идет о фейковом письме от имени посольства Украины в ведомства Германии.

По его словам, новые попытки создавать шокирующий инфоповод снова с треском провалился. В тексте допущены банальные ошибки, которые сразу выдают россиян.

"Как всегда, все сделано несуразно. Призываю всех украинцев внимательно читать украиноязычные тексты и замечать ошибки. Потому что не научились еще мос*али писать на украинском", — сказал Макеев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2023 года министр юстиции ФРГ Марко Бушман сделал заявление насчет находящихся в стране украинцев. Он сказал, что Германия не будет принуждать этих людей к мобилизации в Украине против их воли.