Россияне ударили по АТБ в Запорожье: есть пострадавшие, что известно (фото, видео)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Автор
Взрывы в Запорожье Новость обновлена 14 декабря 2025, 11:10
Взрывы в Запорожье. Фото Коллаж "Телеграфа" /Запорожская ОВА

Медики оказали людям необходимую помощь

Утром 14 декабря враг нанес удары по Запорожью. В результате атаки есть пострадавшие и разрушения.

Что нужно знать:

  • Враг ударил по двум районам города
  • Пострадали как минимум четыре человека
  • После второго удара произошел пожар — горели припаркованные автомобили

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, россияне ударили по жилому кварталу. Поврежден супермаркет "АТБ".

"Россияне атаковали магазин в одном из микрорайонов города. По меньшей мере четыре человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Помещения разрушены, люди получают необходимую медицинскую помощь", — говорит Федоров.

Также соответствующие видео в социальных сетях публикуют пользователи.

После этого враг нанес еще удары по Запорожью, но уже по другому району города. В ОВА показали фото, на котором виден пожар после обстрела, горят автомобили.

Россияне атаковали Запорожье 14 декабря
Враг ударил по Запорожью. Фото: ЗОВА

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 ноября вечером в ходе российской атаки в Запорожье под удар попал супермаркет АТБ. Тогда пострадали не менее пяти человек.

