Россияне ударили по АТБ в Запорожье: есть пострадавшие, что известно (фото, видео)
Медики оказали людям необходимую помощь
Утром 14 декабря враг нанес удары по Запорожью. В результате атаки есть пострадавшие и разрушения.
Что нужно знать:
- Враг ударил по двум районам города
- Пострадали как минимум четыре человека
- После второго удара произошел пожар — горели припаркованные автомобили
Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, россияне ударили по жилому кварталу. Поврежден супермаркет "АТБ".
"Россияне атаковали магазин в одном из микрорайонов города. По меньшей мере четыре человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Помещения разрушены, люди получают необходимую медицинскую помощь", — говорит Федоров.
Также соответствующие видео в социальных сетях публикуют пользователи.
После этого враг нанес еще удары по Запорожью, но уже по другому району города. В ОВА показали фото, на котором виден пожар после обстрела, горят автомобили.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 ноября вечером в ходе российской атаки в Запорожье под удар попал супермаркет АТБ. Тогда пострадали не менее пяти человек.