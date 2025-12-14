Росіяни вдарили по АТБ у Запоріжжі: є постраждалі, що відомо (фото, відео)

Медики надали людям необхідну допомогу

Вранці 14 грудня ворог завдав ударів по Запоріжжі. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування.

Що потрібно знати:

Ворог ударив по двох районах міста

Постраждали як мінімум чотири особи

Після другого удару сталася пожежа — горіли припарковані автомобілі

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, росіяни вдарили по житловому кварталі. Пошкоджено супермаркет "АТБ".

"Росіяни атакували магазин в одному з мікрорайонів міста. Щонайменше чотирьох людей поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі. Приміщення зруйновані, люди отримують необхідну медичну допомогу", — каже Федоров.

Ворог ударив по Запоріжжю. Фото: ЗОВА

Також відповідні відео у соціальних мережах публікують користувачі.

Після цього ворог завдав ще ударів по Запоріжжю, але вже по іншому району міста. В ОВА показали фото, на якому видно пожежу після обстрілу, горять автомобілі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 листопада ввечері під час російської атаки у Запоріжжі під удар потрапив супермаркет АТБ. Тоді постраждали щонайменше п’ять осіб.