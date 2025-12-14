Росіяни вдарили по АТБ у Запоріжжі: є постраждалі, що відомо (фото, відео)
Медики надали людям необхідну допомогу
Вранці 14 грудня ворог завдав ударів по Запоріжжі. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування.
Що потрібно знати:
- Ворог ударив по двох районах міста
- Постраждали як мінімум чотири особи
- Після другого удару сталася пожежа — горіли припарковані автомобілі
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, росіяни вдарили по житловому кварталі. Пошкоджено супермаркет "АТБ".
"Росіяни атакували магазин в одному з мікрорайонів міста. Щонайменше чотирьох людей поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі. Приміщення зруйновані, люди отримують необхідну медичну допомогу", — каже Федоров.
Також відповідні відео у соціальних мережах публікують користувачі.
Після цього ворог завдав ще ударів по Запоріжжю, але вже по іншому району міста. В ОВА показали фото, на якому видно пожежу після обстрілу, горять автомобілі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 листопада ввечері під час російської атаки у Запоріжжі під удар потрапив супермаркет АТБ. Тоді постраждали щонайменше п’ять осіб.