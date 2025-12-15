Обстреливала Украину "Калибрами": что известно об уничтоженной СБУ прямо в порту РФ подлодке "Варшавянка" (видео)

Это вторая российская субмарина, обнуленная Украиной. Однако подводные дроны участвовали в этом впервые

В Новороссийске Украина нанесла критические повреждения очередной российской субмарине. Подлодка использовалась для ракетных ударов по украинским городам. Ее стоимость составляет от 400 миллионов долларов США.

Что нужно знать:

Украина впервые поразила российскую подлодку проекта 6363 "Варшавянка" при помощи подводных дронов

Атака нанесла критические повреждения субмарине в порту Новороссийска

Стоимость подлодки класса "Варшавянка" оценивается в 400 млн долларов

Это вторая субмарина такого класса, уничтоженная Украиной

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Название судна в спецслужбе пока не раскрывают.

СБУ осуществила очередную нестандартную спецоперацию, устроив "морской хлопок" в порту Новороссийска. Впервые подводные дроны Sub Sea Baby поразили российскую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка". Взрыв привёл к критическим повреждениям субмарины, фактически выведя её из боевого состава.

На борту находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые Россия применяет для ударов по Украине. Операция была проведена совместно 13-м Главным управлением военной контрразведки СБУ и Военно-морскими силами Украины.

Ранее подорванная лодка была вынуждена оставаться в порту Новороссийска после успешных операций надводных морских дронов Sea Baby, которые вытеснили российские корабли и подводные лодки из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.

Украинские подводные дроны сделали то, чего россияне не ожидали вообще – прямо в гавани уничтожили подлодку, регулярно обстреливавшую "Калибрами" Украину. Таким образом, гордость Черноморского флота России, технологический фетиш и символ контроля над Черным морем оказался не так уж неуязвим, как это преподносили россияне.

Что известно о проекте 636.3 "Варшавянка"

Уничтоженная субмарина — представитель еще советского типа подлодок, известных как проект 636/636.3 "Варшавянка" (Improved Kilo по классификации НАТО). Она имеет дизельную энергетическую установку и вооружена крылатыми ракетами "Калибр" и торпедами. Задача такой лодки – удары по наземным объектам с помощью ракет, а также преследование и уничтожение надводных и подводных целей торпедами.

Оценочная стоимость подлодки класса "Варшавянка" — около 400 млн долларов США, однако с учётом международных санкций строительство аналога может обойтись уже до 500 млн. Эти субмарины также известны как "Чёрная дыра" из-за высокой скрытности и способности корпуса поглощать акустические сигналы.

Субмарина класса "Варшавянка"

Россия в целом имела на вооружении 11 таких подлодок: четыре на Черном море, две в Средиземном море, остальные в Балтийском и Тихоокеанском. Однако после последней атаки СБУ их осталось 9.

Напомним, в сентябре 2023 года была критически повреждена ударом украинских ракет подлодка Б-237 "Ростов". Она входила в состав Черноморского флота и в момент атаки находилась на судоремонтном заводе во временно оккупированном Севастополе.

В течение года оккупанты пытались восстановить лодку, но в августе 2024 года новый удар ВСУ окончательно поставил точку на ее существовании.