Обстрілював Україну "Калібрами": що відомо про знищений СБУ прямо в порту РФ підводний човен "Варшав’янка" (відео)

Це друга російська субмарина, обнулена Україною. Однак підводні дрони брали участь у цьому вперше

У Новоросійську Україна завдала критичних ушкоджень черговій російській субмарині. Підводний човен використовувався для ракетних ударів по українських містах. Його вартість складає від 400 мільйонів доларів США.

Що потрібно знати:

Україна вперше вразила російський підводний човен проєкту 6363 "Варшав’янка" за допомогою підводних дронів

Атака завдала критичних ушкоджень субмарині в порту Новоросійська

Вартість підводного човна класу "Варшав’янка" оцінюється в суму від 400 млн доларів

Це друга субмарина такого класу, знищена Україною

Про це повідомляє Служба безпеки України. Назву судна у спецслужбі поки не розкривають.

СБУ здійснила чергову нестандартну спецоперацію, влаштувавши "морську бавовну" в порту Новоросійська. Вперше підводні дрони Sub Sea Baby вразили російський підводний човен проєкту 636.3 "Варшав’янка". Вибух призвів до критичних ушкоджень субмарини, фактично вивівши її з бойового складу.

На борту були чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які Росія застосовує для ударів по Україні. Операцію було проведено спільно 13-м Головним управлінням військової контррозвідки СБУ та Військово-морськими силами України.

Раніше підірваний човен був змушений залишатися в порту Новоросійська після успішних операцій надводних морських дронів Sea Baby, які витіснили російські кораблі та підводні човни із Севастопольської бухти у тимчасово окупованому Криму.

Українські підводні дрони зробили те, чого росіяни не очікували взагалі – прямо в гавані знищили підводний човен, який регулярно обстрілював "Калібрами" Україну. Таким чином, гордість Чорноморського флоту Росії, технологічний фетиш і символ контролю над Чорним морем виявився не таким невразливим, як це розповідали росіяни.

Що відомо про проєкт 636.3 "Варшав’янка"

Знищена субмарина – представник ще радянського типу підводних човнів, відомих як проект 636/636.3 "Варшав’янка" (Improved Kilo за класифікацією НАТО). Вона має дизельну енергетичну установку та озброєна крилатими ракетами "Калібр" та торпедами. Завдання такого човна – удари по наземних об’єктах за допомогою ракет, а також переслідування та знищення надводних та підводних цілей торпедами.

Оціночна вартість підводного човна класу "Варшав’янка" — близько 400 млн доларів США, проте з урахуванням міжнародних санкцій будівництво аналога може обійтися вже до 500 млн. Ці субмарини також відомі як "Чорна діра" через високу скритність та здатність корпусу поглинати акустичні сигнали.

Субмарина класу "Варшав’янка"

Росія загалом мала на озброєнні 11 таких підводних човнів: чотири на Чорному морі, два в Середземному морі, решта в Балтійському та Тихоокеанському. Однак після останньої атаки СБУ їх лишилося 9.

Нагадаємо, у вересні 2023 року був критично пошкоджений ударом українських ракет підводний човен Б-237 "Ростов". Він входив до складу Чорноморського флоту і в момент атаки перебувала на судноремонтному заводі у тимчасово окупованому Севастополі.

Протягом року окупанти намагалися відновити човен, але в серпні 2024 року новий удар ЗСУ остаточно поставив крапку на його існуванні.