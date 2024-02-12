Кто может получить повестку в феврале и что происходит дальше

На военном учете должны быть все мужчины от 18 лет

Получить повестку может любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Она должна быть соответственно заполнена. Если у мужчины опыта военной службы нет, то возраст мобилизации начинается с 27 лет.

Также различают пригодность военнообязанных по состоянию здоровья. Те, кто в мирное время не были пригодны или имели отметку об ограниченной пригодности, в военное время становятся ограниченно пригодными или пригодными по решению ВЛК.

На военном учете должны стоять мужчины от 18 до 60 лет и военнообязанные женщины. Последние призываются на службу добровольно. Повестку получить может любой из военнообязанных — она необходима для уточнения данных. Если человек не имеет отсрочки по разным обстоятельствам, о которых он обязан сам предупредить ТЦК, человека направляют на ВЛК. На ВЛК могут отправить и военнообязанного с правом отсрочки.

Врачебной комиссии нужно сообщить о хронических заболеваниях. Некоторые болезни нуждаются в уточнении и дообследовании. Состояние годности или непригодности к службе определяют именно в ВЛК. Только после заключения комиссии идет мобилизация — вручается соответствующее распоряжение. После чего мобилизованного отправляют на обучение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военнообязанному нужно вручить повестку лично под подпись. В противном случае она считается необязательной к исполнению, пояснил адвокат.