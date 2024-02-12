Укр

Кто может получить повестку в феврале и что происходит дальше

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Каждый военнообязанный должен иметь соответствующие приписные документы
Каждый военнообязанный должен иметь соответствующие приписные документы. Фото slovoidilo.ua

На военном учете должны быть все мужчины от 18 лет

Получить повестку может любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Она должна быть соответственно заполнена. Если у мужчины опыта военной службы нет, то возраст мобилизации начинается с 27 лет.

Также различают пригодность военнообязанных по состоянию здоровья. Те, кто в мирное время не были пригодны или имели отметку об ограниченной пригодности, в военное время становятся ограниченно пригодными или пригодными по решению ВЛК.

На военном учете должны стоять мужчины от 18 до 60 лет и военнообязанные женщины. Последние призываются на службу добровольно. Повестку получить может любой из военнообязанных — она необходима для уточнения данных. Если человек не имеет отсрочки по разным обстоятельствам, о которых он обязан сам предупредить ТЦК, человека направляют на ВЛК. На ВЛК могут отправить и военнообязанного с правом отсрочки.

Врачебной комиссии нужно сообщить о хронических заболеваниях. Некоторые болезни нуждаются в уточнении и дообследовании. Состояние годности или непригодности к службе определяют именно в ВЛК. Только после заключения комиссии идет мобилизация — вручается соответствующее распоряжение. После чего мобилизованного отправляют на обучение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военнообязанному нужно вручить повестку лично под подпись. В противном случае она считается необязательной к исполнению, пояснил адвокат.

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#Мобилизация #Воинский учет