В Молдове на границе с Украиной нашли фрагменты российского "Шахеда": карта и фото

Доступ в район обломков беспилотника ограничили

Обломки беспилотного летательного аппарата типа Shahed обнаружили в Молдове, вблизи украинской границы, в результате атаки дронов в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Одесской области. Фрагменты русского дрона упали в поле недалеко от села Етулия.

Об этом сообщает местное издание NewsMaker. Там отметили, что риска или опасности для населения в этом районе нет.

"Есть подозрение, что обнаруженные обломки дрона являются одним из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой", — заявляют правоохранители.

В Етулии обнаружили обломки беспилотника

Следует отметить, что от Измаила до Етулии около 90 км. Издание пишет, что доступ в район обломков беспилотника был ограничен. А власти приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка, мира и безопасности.

Фрагменты "Шахеда" в Етулии

Фрагменты "Шахеда" в Етулии

Фрагменты "Шахеда" в Етулии

Напомним, что фрагменты российских ракет и дронов находят не впервые. Так, в Румынии в 14 километрах от границы с Украиной обнаружили фрагменты, которые, вероятно, являются частью беспилотника. Их нашли в районе деревень Нуферу и Виктория после очередной атаки оккупантов на Одесскую область.

Кроме того, в воздушное пространство Польши во время массированной российской ракетной атаки по Украине залетел "неизвестный летучий объект", который вполне мог быть ракетой.

Также в Германии сообщили об обнаружении дронов "неизвестного происхождения" над базами Бундесвера, где сейчас проходят обучение украинские военные.