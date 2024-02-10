Взрывы, поджоги, стрельба: в России скулят о большом количестве "терактов"

С начала войны количество так называемых "терактов" в России растет в прогрессии.

Российский режим встревожился, поскольку за 2023 год в стране произошло более 410 так называемых "террористических актов". Это почти 20-летний рекорд: большее количество атак зафиксировали в России только в 2003 году, когда силовики заявили о 561 случае "терактов".

Об этом пишет российский канал "Верстка". Отмечается, что почти все эти так называемые "теракты" действительно были либо антивоенными акциями, либо ударами украинских беспилотников и действиями украинских спецслужб.

"Российские власти квалифицируют как теракты, в том числе действия, которые можно расценить как антивоенные акции, – например, поджоги военкоматов или даже попытки это сделать… Следственный комитет обвинил начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова в причастности к 104 террористическим актам", – сказано в сообщении.

Количество случаев, которые российские силовые структуры классифицируют, как теракты, с начала войны в Украине выросло в более, чем три раза. К примеру, в 2021 году в РФ зафиксировали только 41 "теракт", а в 2022 году — уже 127.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. По некоторым данным, российский завод атаковали украинские дроны "Бобер".

С февраля стало известно, что огромный пожар на НПЗ "Лукойл" в Волгограде "организовали" беспилотники СБУ. Площадь горения составила 100 квадратных метров.

31 января беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" на Глухоозерском шоссе в Петербурге. В России заявили, что он был сбит, но обломками повреждены несколько цистерн и припаркованные автомобили.

9 февраля загорелся очередной нефтеперерабатывающий завод. В этот раз взрыв произошел на Ильском НПЗ, расположенном в Краснодарском крае – вероятно, это был результат прилета украинского беспилотника.