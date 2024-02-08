Мобилизация в феврале: могут ли украинцам вручать повестки по телефону и законно ли это

Нередко повестки мужчинам оставляют в дверях, почтовых ящиках или звонят по телефону, чтобы сообщить о вручении

В связи с продлением военного положения и мобилизации, военнообязанным мужчинам в феврале продолжат вручать повестки. Однако делают это не только путем личной передачи уведомления, а еще и по телефону или по SMS. Каждому необходимо знать, законно ли это и считает ли эта повестка на самом деле врученной.

Юрист Константин Гритчин детально разобрался в этом вопросе и дал ответы на самые важные вопросы насчет вручения повесток по телефону. По его словам, уведомление о вызову в военкомат должно вручать лично в руки военнообязанному.

В случае, если повестку мужчине пытаются передать посредством SMS-ки или через телефонный звонок, то в таком случае на военнообязанного не могут составить акт об отказе от ее получения.

"Повестка (оставленная в почтовом ящике (двери), вызов по телефону, вручение через родственников) не является вручённой и правомерной, а потому не рождает юридических последствий и ответственности, поэтому явка по такой повестке необязательна", — сказал Гритчин.

Также юрист подчеркнул, что военнообязанный имеет право не приходить в военкомат до тех пор, пока ему должным образом не вручат повестку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому могут повторно вручить повестку в Украине. Всего есть пять причин, по которым ТЦК делаю это.