Российские террористы атаковали Одессу: власти сообщили о последствиях
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Соответствующие службы ликвидируют последствия теракта россиян
В Одессе в результате атаки дронов-камикадзе, запущенных российскими террористами, повреждения получили строения гражданской инфраструктуры города. В результате атаки пострадавших и погибших, к счастью, нет.
Об этом написал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. По его словам, повредили недостройку и учебное заведение.
"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения — пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожар не зафиксирован", — написал чиновник.
Ликвидацией последствий российского теракта заняты соответствующие службы. Подразделения противовоздушной обороны результативно сработали по подавляющему большинству беспилотников, запущенных российскими террористами.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве утром 7 февраля была объявлена воздушная тревога, раздавались взрывы. Российские террористы устроили очередную ракетную атаку на Украину.
После российского ракетного теракта 7 февраля четверо человек погибли. Обломки уничтоженной российской ракеты попали в многоэтажку.