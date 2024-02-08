Российские террористы атаковали Одессу: власти сообщили о последствиях

Соответствующие службы ликвидируют последствия теракта россиян

В Одессе в результате атаки дронов-камикадзе, запущенных российскими террористами, повреждения получили строения гражданской инфраструктуры города. В результате атаки пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Об этом написал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. По его словам, повредили недостройку и учебное заведение.

"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения — пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожар не зафиксирован", — написал чиновник.

Ликвидацией последствий российского теракта заняты соответствующие службы. Подразделения противовоздушной обороны результативно сработали по подавляющему большинству беспилотников, запущенных российскими террористами.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве утром 7 февраля была объявлена воздушная тревога, раздавались взрывы. Российские террористы устроили очередную ракетную атаку на Украину.

После российского ракетного теракта 7 февраля четверо человек погибли. Обломки уничтоженной российской ракеты попали в многоэтажку.