В четвертый раз пытался пересечь границу: с помощью дрона задержали уклониста из Харьковщины (видео)

Относительно них составили протоколы об административных правонарушениях

Работники ГНСУ с помощью дрона обнаружили двух нарушителей границы. Задержанные мужчины не в первый раз попали в руки пограничников.

Об этом рассказали в ГНСУ. В сообщении говорится, что 24-летний житель Запорожской области был остановлен второй раз, а 44-летний харьковчанин в течение месяца четыре раза пытался нелегально попасть за пределы Украины.

Мужчины, за 3,5 тыс. долларов с каждого путешествующего, воспользовались интернет-услугой по навигации беспрепятственного маршрута в соседнюю страну. В них составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Нардеп Ярослав Железняк пояснил, что внесение правок будет продолжаться 14 дней до 21 февраля.

Ранее "Телеграф" писал, что переплывший Тису закарпатского ухилянта в ЕС перестрелили украинцы. Парня, вероятно, "нашли" в Праге, Чехия, ведь с утра он публиковал видео из этого города на своей странице в соцсетях.

Украинцы говорят, что убежавших из Украины ухилянтов еще и хвастаются этим, нужно "щемить". Но это может негативно повлиять на репутацию украинцев в Европе и еще и незаконно.