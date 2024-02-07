Рада проголосовала за усиление мобилизации: когда закон могут принять окончательно

За проголосовали 243 народных избранника

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Дальше его ожидает еще второе чтение.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, нардепы приняли документ за основу.

За соответствующее решение отдали свои голоса 243 народных избранника.

Отмечается, что это еще не окончательное решение.

"Будет второе чтение, в это будут вноситься правки", — подчеркивает Гончаренко.

Нардеп Ярослав Железняк объяснил, что внесение правок будет проходить 14 дней до 21 февраля.

"То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", — предположил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что омбудсмен Лубинец, который ранее раскритиковал новый законопроект о мобилизации, резко изменил свое мнение. Он провел срочное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и во время него обсудил судьбу документа. При этом он отметил, что выдвинутые им замечания остаются в силе, но нардепы смогут найти способы устранить спорные моменты до того времени, как законопроект попадет на второе чтение.