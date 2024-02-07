"Нужно это прекращать": в Кабмине жестко проехались по нарушениям сотрудников ТЦК

"Без наведения порядка с военным учетом и их цифровизации, мобилизация может быть сорвана"

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отреагировали на случаи произвола работников ТЦК и СП. Там настаивают на том, что "нужно прекращать репрессивные флешмобы".

Такое заявление сделала вицепремьер-министр —министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она отметила, что хотя и не является профильным министром, но, по её мнению, скандалы с сотрудниками военкоматов не способствуют мобилизации.

"Надо уже прекращать репрессивные флешмобы в исполнении работников ТЦК: в маршрутках, спортзалах, блокпостах в городах и т.д. Да и еще иногда с применением силы к гражданским. Все это, мягко говоря, не очень-то способствует мобилизации. Если нам нужна победа, то нужна мобилизация. Но без наведения порядка с военным учетом и их цифровизации, мобилизация может быть сорвана, со всеми вытекающими печальными последствиями. Да, не все могут воевать на передовой. Но каждый может найти свое место в силах обороны", — считает она.

Верещук также добавила, что главное, чтобы люди ощущали справедливость и достоинство.

"Когда правила одни для всех и когда государство обращается с уважением, мобилизация будет работать. Это несомненно", — подчеркивает министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове сотрудники ТЦК за шкирку заволокли мужчину на "медкомиссию".