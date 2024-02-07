Когда введут 13 пакет санкций против России: СМИ назвали дату

ЕС не планирует никаких серьезных ограничений – в пакетах будут преимущественно персональные санкции

Очередной пакет санкций против российского террористического режима будет официально объявлен Европейским Союзом 24 февраля, во вторую годовщину вторжения российских террористов в Украину. Это будет уже 13-й пакет.

Об этом сообщает EUobserver ссылаясь на собственные источники среди европейских дипломатов. Также издание узнало, какие именно санкции планируется внедрить.

В частности, в санкционный список войдут несколько десятков военных из РФ и Беларуси, которые задействованы в войне против Украины. Также персональные санкции коснутся россиян, имеющих причастность к похищению и депортации украинских детей.

Наказание в виде санкций ожидает также несколько компаний вне ЕС, которые помогают России обходить санкции и получать запрещенные к поставке компоненты. Но в целом издание сообщает, что никаких действительно важных пунктов новый список санкций не охватывает – в очередной раз не будет введен эмбарго на российские металлы, сжиженный газ или ядерное топливо.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 3 февраля Европейская комиссия начала со странами-членами Европейского Союза обсуждение нового, уже 13-го пакета санкций против российского террористического режима. Ожидается, что этот пакет будет принят к годовщине российского вторжения в Украину, 24 февраля.

В декабре 2023 года ЕС утвердил уже 12-й пакет санкций против России. Он, в частности, ужесточит контроль за "ценовым потолком" на российскую нефть, введет запреты на импорт еще целого ряда товаров из РФ и многое другое.

29 января 2024 года Совет Европейского Союза продлил санкции против России. Речь идет обо всех экономических ограничениях, введенных Европой против РФ, начиная с 2014 года.

Также мы писали, что 13-й пакет санкций станет самым слабым из всех. В этом пакете, похоже, не будет никаких сильных решений.