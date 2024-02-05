"Произвести можем, но": в ЕС назвали причину, почему Украина не получила миллион снарядов

В ЕС назвали причину задержки поставок снарядов Украине

ЕС не успевает выполнить свои же планы по поставке снарядов в Украину не из-за отсутствия возможностей их производить, а из-за экспорта в другие страны.

Как передает BBC, об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время визита в Польшу и встречи с главой МИД страны Радославом Сикорским.

"Проблема сегодня состоит не в недостатке мощностей у европейской промышленности. Не то чтобы нам нужно было покупать (снаряды, — ред.) где-то еще, потому что мы не можем сами произвести. Мы можем произвести. Важная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны", — сказал он.

При этом Боррель отметил, что он сам убежден, что европейским странам необходимо договорится с клиентами и перенаправлять свою продукцию в Украину. По его словам, у этих стран нет такой потребности в снарядах, поскольку они не находятся в состоянии войны.

Подобное решение дипломат называет "политическим" и считает, что его должны принять все страны союза.

Заявление Борреля также поддержал и Сикорский, который отметил, что ЕС обязан помочь Украине "достичь паритета" с Россией на фронте.

Стоит отметить, что ЕС пообещал Украине передать миллион артиллерийских снарядов до начала весны, однако очевидно, что от обещанного количества будет поставлена разве что немногим более половины. На фоне этого некоторые страны, включая Чехию, предложили закупить эти снаряды у других стран за пределами ЕС.