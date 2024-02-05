Удар по пекарне в Лисичанске "минунул" еще двух "депутатов ЛНР"

Не зря заведение было любимым у "ЛНРовцев"

В результате удара по городу Лисичанск, где в пекарне погиб украинский предатель Алексей Потелещенко, россияне потеряли еще двух так называемых "депутатов" оккупированной Луганщины. Отмечается, что обстрел "минуснул" Артема Тростянского и Ивана Жушму.

Об этом пишут росСМИ, посылая на информацию от оккупационных властей города. Вместе с тем, в сети отмечают, что вскоре выплывут имена и других коллаборантов, которые веселились в этом кафе.

Свидетели, как пишут телеграм-каналы, отмечают, что в заведении, которое было любимым и часто посещаемым руководящими звеньями Лисичанска, было много силовиков в день обстрела.

Отметим, что сначала россияне заявляли, что украинская армия попала в пекарню, но позже появились сведения о повреждении кафе "Адриатик". Ведь пользователи сети начали писать, что на фотографиях с места удара видна вывеска на здании "Ресторан Адриатик".

Оккупанты заявляют, что якобы из-за обстрела ВСУ произошло обрушение двухэтажного здания пекарни. В РФ также утверждают, что число погибших из-за удара составляет 28 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что временно оккупированный Донецк вечером 31 декабря был обстрелян сразу же после новогоднего обращения российского диктатора Владимира Путина. Во время обстрела, который пришелся на гостиницу "Донбасс Палас", был уничтожен российский пропагандист, так называемый "военкор".