"Это не граница, а линия столкновения": Наев рассказал о тревожной тенденции в приграничной зоне

Украинские военные делают все, чтобы противостоять врагу

Диверсионно-разведывательные группы россиян предпринимает регулярные попытки прорвать границу Украины. Такие случаи фиксируются в Сумской, Черниговской и Богодуховском районе Харьковской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он отметил, что у российских диверсантов хорошая подготовка и свои особенности.

"Состав ДРГ 10-12 человек. Все эти ДРГ из состава сил спецопераций РФ, а также ГРУ Генштаба РФ. Следует понимать, что это офицерские группы, имеющие хорошую подготовку. Их цель действовать только в пограничных районах. Это небольшая зона, несколько километров вдоль государственной границы протяженностью 1000 км. И они будут пытаться совершать террористические действия против гражданского населения или военнослужащих", — рассказал Наев.

Он также сообщил, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" находится более 1800 км государственной границы. Из них 850 км – это граница с Беларусью и более 1000 км – это граница с РФ.

"Следует понимать, что это не государственная граница, а линия боевого столкновения. Российские войска отошли с севера нашей страны, но с тех пор они не остановились в ведении боевых действий, как в пограничных районах, так и пытаются запускать средства воздушного нападения по тем направлениям по территории Украины", — отметил он.

Наев подчеркнул, что Силы обороны Украины выполняют задачи стабилизационной операции в приграничной зоне. Однако, по его словам, для того чтобы защищать приграничные территории, нужно больше войск.

"В настоящее время такая зеркальная ситуация и в РФ. ДРГ врага постоянно хотят прощупать нашу линию столкновения. Но в ответ наши подразделения совершают такие же действия", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в субботу, 3 февраля, украинские бойцы Сил территориальной обороны на Сумском направлении отразили очередную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы россиян на территорию области.