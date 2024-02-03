"В Киеве начали мобилизовать женщин": россияне запустили очередной фейк, что с ним не так (фото)

Мобилизация для украинских женщин может быть только добровольной

В сети распространяется информация о том, что в Киеве якобы начали принудительно мобилизовать медицинских работниц. Они якобы должны пройти подготовку на полигоне, а затем отправиться на фронт.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Отмечается, что этот фейк распространяют российские Telegram-каналы, дополняя текст фотографией, где женщине в военной форме передают свертки с камуфляжем.

Центр напомнил, что в Украине женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны встать на учет, однако это не означает мобилизацию. Она по-прежнему для украинских женщин только добровольная. 19 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не подпишет закон о мобилизации женщин.

Там также отметили, что на фотографии изображены военнослужащие 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. На этом фото волонтеры из Arm Women Now передают им комплекты современной зимней женской униформы.

Напомним, ранее в сети распространялся фейк россиян о повестках от ТЦК и СП, которые якобы украинцам массово рассылают в приложении "Дия". В подтверждение пропагандисты даже прикрепили видео, как доказательство, вот только оно оказалось таким же фейковым. Как отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, функция каких-либо услуг или сообщений по военному учету вообще отсутствует в "Дии".