Воевать должны технологии и техника, а не живые люди – гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас

Украинские Силы обороны должны насыщаться такой техникой, которая могла бы наносить огневое поражение на значительное расстояние, уничтожать технику оккупантов в большом количестве и минимизировать наши человеческие потери. Такое мнение в интервью Ukraine World News высказал Владислав Бельбас, гендиректор входящей в состав NAUDI компании "Украинская бронетехника".

"Нужно, чтобы воевала техника и технологии, а не живые люди", – подчеркнул он.

"Сейчас заказы "Украинской бронетехники" на 2024 год в разы превосходят заказы на 2023 год, и мы видим четкое видение обеспечения выполнения этих планов. По всей отрасли ВПК — картина максимально положительная", — добавил Владислав Бельбас.

По его словам, в 2024 году украинские производители вооружения способны поставлять серийно, разрабатывать новую технику и снабжать ею армию. "Через два года после начала полномасштабного вторжения мы можем сравнить нашу технику с иностранными аналогами. И здесь я бы предпочел украинские продукты. Чисто технически мы можем обеспечить гораздо более короткое логистическое плечо", – отметил Владислав Бельбас.

Гендиректор "Украинской бронетехники" добавил, что целями ракетных ударов врага в последние месяцы были предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса. "Враг начинает понимать, что ОПК нашей страны – это угроза для них. Мы же должны думать системно и минимизировать информацию, которая попадает в открытые источники", – подчеркнул он.