Уничтожение российского "Ивановца": Буданов рассказал, как и чем это сделали

Судно получило шесть ударов

Украина ударила по российскому ракетному катеру "Ивановец" в оккупированном Крыму. Это произошло в ночь на 1 февраля морскими дронами собственного производства. А именно — MAGURA V5.

Об этом глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал изданию The War Zone. MAGURA V5 руководили бойцы спецподразделения Group 13.

По словам Буданова, всего было шесть попаданий в корпус судна. В результате полученных повреждений корабль перевернулся на корму и затонул.

"По предварительным данным, поисково-спасательная операция, проводимая противником, не увенчалась успехом", — сказал Буданов.

Откуда производился запуск дронов, глава ГУР не сообщил, однако добавил, что это не последняя подобная атака на российские корабли.

"Готовьтесь", — сказал Буданов.

Отметим, что Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus или сокращенно MAGURA) V-типа является многоцелевым беспилотным надводным кораблем нового поколения. Он может выполнять ряд задач: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, охрана морского флота, противоминная борьба, боевые миссии. При этом гидродинамический корпус и изящный профиль этого дрона дают возможность передвигаться скрыто с превосходной маневренностью.

Как известно, на борту уничтоженного ГУР-овцами российского катера "Ивановец" могло быть около 40 моряков. Такие выводы сделали, учитывая штатное количество личного состава.

"Ивановец" также известен как "Тарантул-III". Он входит в состав Черноморского флота России и оснащен мощным противокорабельным оружием, включая сверхзвуковую корабельную систему крылатых ракет. Он обладает способностью запускать противокорабельные крылатые ракеты по надводным целям.

Этот небольшой, но очень мощный военный корабль предназначен для миссий береговой обороны и имеет водоизмещение примерно 550 тонн с максимальной скоростью до 35 узлов. "Ивановец" обладает способностью запускать противокорабельные крылатые ракеты по надводным целям.

Также этот корабль известен не только своей немалой ценой, около 70 миллионов долларов, но и тем, что именно он в 2023 году потопил украинский противолодочный корабль (корвет) "Тернополь" во время учений Черноморского флота РФ.

Ранее "Телеграф" собрал информацию о корабле, несколько отличающемся от своих собратьев по проекту 1241 года. "Ивановец" стал одним из более 40 катеров, чье строительство началось еще во времена СССР, но имеет одно важное отличие.