Украина отказалась от боевых самолетов? В сети разразился скандал, что говорят военные

В Воздушных силах нашли, что ответить

В сети разразился новый скандал, связанный с информацией издания Australian Financial Review, про отказ Украины от получения 41 списанного австралийского истребителя F/A-18 Hornet. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал сплетни.

Об этом он сообщает в Facebook. В одном из комментариев Игнат написал, что у Украины не было никакого соглашения с Австралией.

В среду, 1 февраля, зарубежные издания начали распространять информацию, опираясь на "высокопоставленного представителя Военно-воздушных сил ВСУ," об отказе страны от истребителей F/A-18 Hornet. По словам "источника", списанные самолеты назвали мусором и хламом.

Также добавили, что собеседник издания со стороны Австралии якобы заявил, что это "фактически уничтожило соглашение по F/A-18", отметив, что "если бы представитель ВСУ этого не сделал, самолеты сейчас летали бы над Украиной".

Эта "новость" потрясла украинскую сеть, и некоторые военные начали публиковать ее у себя на страницах. Якобы подтверждая факт отказа от помощи Австралии.

Конечно, на эти посты отреагировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментариях. Его реакция иногда была бурной и сопровождалась нецензурной лексикой.

Комментарий Юрия Игната

"Не знаете, не триндите! Потому что вы уже все достали, если честно своим предательством! Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно!", – пишет Игнат в комментариях.

Фактически новости Игнат сказал, что "мы делаем общее дело, но есть четкая позиция в отношении самолетов, публичная и не публичная". Но информацию об отказе от австралийских F-18 прямо не опроверг. Хотя заявил, что "никакого соглашения не было".

Комментарий Юрия Игната по соглашению

Позже он прокомментировал свои высказывания на странице в Facebook.

Скрин сообщения Юрия Игната о скандале об истребителях F-18

"Когда не хватает новостей и просмотров, в ход идут скриншоты переписок в комментариях! Все пригодится для срача и хайпа! Да, употребляю и эмоциональные слова в адрес людей, которые занимаются критиканством и презирают работу многих людей в ПС, в том числе и мой", — написал Игнат.

Он также добавил, что "скрины" с неслыханных страниц публикуют и обсуждают казалось бы уважаемые медиа.

Ранее "Телеграф" писал, что Франция предоставит Украине паром-амфибию.