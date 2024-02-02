"Обстановка очень сложная": Гуменюк сказала, где активизировался враг и в чем нюанс

Наши подразделения всегда начеку, всегда дают очень мощный отпор врагу и его штурмовым действиям

Российские оккупанты активизировались на левом берегу, но получили мощный ответ. Они пытаются помешать украинским воинам расширять плацдарм и закрепляться на левом берегу, но те продолжают выполнять свою работу.

Об этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона. По ее словам, всего за сутки попытки штурмовых действий увеличились с 3 до 13.

"Обстановка очень сложная. Такая разная динамика вражеских штурмов истощает, она очень не проста в восприятии и планировании боевой работы, но наши подразделения всегда начеку, всегда дают очень мощный отпор врагу и его штурмовым действиям. Если в позапрошлые сутки было три попытки штурмовых действий, то за прошедшие сутки они активизировались до 13", — рассказала Гуменюк.

Также она добавила, что оккупанты уже традиционно не используют бронетехнику, так как понимают, что потеряют ее. Поэтому до последнего они пытаются приберечь ее до тех пор, пока украинские воины не начнут более мощную работу.

На левом берегу, по словам Гуменюк, оккупанты несут большие потери. Там у них постоянно происходят изменения в количественном и качественном составе.

"Страдая от неудачных штурмованных действий, они теряют фактически в каждой штурмовой группе до 70% личного состава. Следовательно подразделения вынуждены постоянно маневрировать и перебрасываться на разные направления. Сейчас общая группировка врага на левом берегу – Херсонщина, Запорожье итого, оценивается в более 70 тысяч личного состава и сотни единиц вооружения и техники. Но не все они сосредоточены непосредственно вдоль линии фронта. Они находятся больше в глубоких тылах и подтягиваются как дополнительный ресурс", — подытожила Гуменюк.

Как сообщает Генштаб ВСУ, на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг все еще пытается выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За последние сутки Херсонское направление — второе по интенсивности боев. Первое — Авдеевское.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал загадочный прогноз по войне на 2024 год. По его словам, в ближайшие месяцы "будет интересно".