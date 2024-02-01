Польша начала расследование из-за очередной залетевшей ракеты

Это решение принимали месяц

Военный отдел районной прокуратуры в Люблине (Польша) начал расследование из-за нарушения воздушного пространства страны во время массированного обстрела городов Украины 29 декабря 2023 года. Специалисты попытаются выяснить все обстоятельства инцидента.

По предварительным данным, воздушное пространство Польши было нарушено предположительно российской крылатой ракетой. Об этом сообщил представитель окружной прокуратуры Варшавы, прокурор Шимон Банна, информирует RMF24.

КНР тормозит строительство российского газопровода

"В связи с тревожным событием, произошедшим 29 декабря 2023 года, хотел бы сообщить, что Военный отдел окружной прокуратуры в Люблине инициировал расследование нарушения воздушного пространства Польши неопознанным летающим объектом", ― сказал Банна.

Это расследование связано с фактом создания серьезной угрозы для здоровья и жизни людей. Он отметил, что имуществу мог быть нанесен урон в особо крупных размерах. В рамках расследования прокуратура попытается выяснить все обстоятельства инцидента, а также установить, чей это был объект и какие цели он преследовал.

Отметим, что речь идет о "вторжении" ракеты в воздушное пространство Польши утром 29 декабря 2023 года. Но она не упала, а покинула территорию страны через несколько минут. Тогда Россия обстреляла многие украинские города. От взрывов проснулись жители Харькова, Днепра, Львова, Киева и других городов.

В связи с нарушением воздушного пространства президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание. Он направился в Бюро национальной безопасности, чтобы провести личную встречу с военным руководством страны.

Это уже не первый случай, когда с начала большой войны в Украине нарушается польское воздушное пространство. В ноябре 2022 года на территорию Польши влетела ракета и взорвалась. Погибли два фермера.

В Люблинском воеводстве рассказали о результатах расследования. Там заявили, что эта ракета принадлежала украинской противовоздушной обороне. В Варшаве посетовали на отсутствие сотрудничества со стороны Киева.

Ранее "Телеграф" писал, что во время обстрела украинских городов Польша подняла самолеты в небо. В Вооруженных силах страны рассказали подробности инцидента.